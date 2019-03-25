Hastane güvenlik görevlileri merhum arkadaşlarını unutmadı

Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Güvenlik Amirliği tarafından, ebediyete intikal eden 7 güvenlik personeli için helva dağıtımı yapıldı.

Hastane ve üniversitenin Güvenlik Şube Müdürlüğünde uzun süre görev yaptıktan sonra ebediyete intikal eden Özgür Bayar, Osman Pektaş, Haydar Aydın, Birol Tekin, Seyit Güngör, Oğuz Aşan ve Kadir Özmen’in ruhlarına ithafen güvenlik personelinin katkılarıyla toplanan paralarla helva dağıtımı gerçekleştirildi.

Hastane önünde gerçekleştirilen dağıtıma Başhekim Prof.Dr.Mehmet Yıldırım ile daire müdürleri, güvenlik personeli, hastalar, hasta yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edilmesiyle başlayan dağıtım etkinliği, kısa sürede tamamlandı.

Yaptıkları etkinliğin, merhum güvenlik personeli arkadaşlarını hatırlayarak, onları unutturmamak olduğunu ifade eden Hastane Güvenlik Amiri Çetin Toros, “Güvenlik personeli arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, böyle bir organizasyon yapılmasını kararlaştırdık. Çok şükür kısa sürede etkinliğimizi gerçekleştirdik. Merhum arkadaşlarımızın ruhlarına ithafen yaptığımız dağıtım inşallah yerine ulaşır. Allah kabul etsin” dedi.