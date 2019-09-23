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MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! Hastane çıkışı dikkat çeken detay

Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisi sonrası taburcu oldu. Hastane çıkışında bir kişinin Bahçeli'nin koluna girmesi dikkat çekti

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! Hastane çıkışı dikkat çeken detay

Soğuk algınlığına bağlı üst solunum yolları enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye kaldırılan MHP lideri Bahçeli, tedavisinin tamamlanmasının ardından saat 15:40 sıralarında taburcu edildi. Çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

Alkışlar arasında hastaneden ayrıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. Bahçeli'nin tedavisinin saat 15:30 sıralarında sona erdi. MHP lideri saat 15:40 sıralarında alkışlar arasında hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışı dikkat çeken detay

Hastaneden ayrıldığı esnada kendisini karşılamaya gelenleri selamlayan Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadı. Hastane çıkışında MHP Lideri'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
  1. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
  2. Başkent Üniversitesi
  3. Ankara Hastanesi
  4. Devlet Bahçeli

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