Hastane çatı restoran kafe açıldı Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dr.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Binasında açılan Çatı Restoran Kafe hastane personeline hizmet sunmaya başladı.

Modern tefrişatıyla hastane personelinin konforlu vakit geçirebileceği yeni mekanın hayırlı olması temennisinde bulunan katılımcılar, emeği geçen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay başta olmak üzere tüm idarecilere teşekkür etti.

Hastane Çatı Restoran Kafe, Dr. Talat Bahçebaşı Binası 5. katında hafta içi 08.00-19.00 saatleri arasında hastane personeline hizmet verecek.

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