0553 313 94 23

Hastane çalışanlarından Hayat Ağacı Derneği’ne yardım

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir hastane çalışanın başlattığı ve diğer sağlık çalışanlarının da zamanla katıldığı bir yardım kampanyası düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:53
Hastane çalışanlarından Hayat Ağacı Derneği’ne yardım

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir hastane çalışanın başlattığı ve diğer sağlık çalışanlarının da zamanla katıldığı bir yardım kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda sağlık çalışanları, maddi durumu iyi olmayan kimseler için bebek bezi, çocuk kıyafeti, oyuncak ve boyama kitabı gibi malzemeler topladı.


Hastane çalışanları, bir haftalık sürede topladıkları yardımları Hayat Ağacı Derneğine teslim etti. Toplanan yardımlar dernek görevlileri tarafından hastaneden teslim alındı.


Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, özellikle çocuklara yönelik bez, oyuncak ve kıyafet gibi yardım malzemelerinin toplanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.


Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal hastane çalışanlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik topladığı yardımları sebebiyle memnuniyetini ifade ederek, bundan sonra da bu tür destekleri beklediklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen’de acı büyük
    1. Yemen’de acı büyük
    2. Allah (C.C) bir daha bu millete CHP..
    3. Milletvekili Esgin sağlıktaki 16..
    4. Hasan Şermet: "Tek düşüncemiz galip..
    5. Endonezya Üniversitesi öğrencilerinden..
    6. Karaçi’de 5 çocuk gıda..
    7. DP Bilecik Belediye Başkan adayı..
    8. Ülkede ayakta! 7.7 şiddetinde deprem..
    9. KOMEK kursiyelerinden “VEFA” projesi
    10. PFDK’dan Cizrespor Teknik Direktörü..
    11. Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın..
    12. Tunceli TSO’dan Başkan..
    13. Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika,..
    14. Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem
    15. Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    16. 4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin..
    17. Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı
    18. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    19. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    20. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...