Hastane çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde hasta yakınları hastane çalışanlarına bıçakla saldırdı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde hasta yakınları hastane çalışanlarına bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi bıçaklanırken, iki kişi de gözaltına alındı.

Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde meydana geldi. Röntgen için doktor muayene odasından bir alt kata inen hasta yakınları, röntgen çekilen hasta varken içeri girmek istedi. Röntgen teknisyenleri duruma müdahale edince tartışma çıktı. Hastane çalışanlarına saldıran hasta yakınları M.S. ve A.G. isimli röntgen çalışanını bıçakladı. A.G., omzundan, M.S., ise sırtından bıçak darbesi aldı. Hastanede beyaz kod verildi. Bıçaklanan hastane çalışanlarından M.S., daha sonra ambulansla SEAH’a nakledildi.

Yaşanan olay sonrası 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.