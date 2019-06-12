0553 313 94 23

Hastane çalışanını öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası

Konya'da, hastane otoparkında tartıştığı eski kız arkadaşının yakınını silahla öldüren sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:59
Hastane çalışanını öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da bir hastanede çalışan Zülfikar Tüdeş'in, hastane otoparkında tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan, yeğeninin eski erkek arkadaşına 10 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Doğan (31), öldürülen Zülfikar Tüdeş'in (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan Doğan, son savunmasında, maktulü öldürme amacının olmadığını ileri sürdü.

Kendisini korumak için ateş ettiğini iddia eden Doğan, "Beni olay yerine Zülfikar çağırdı. Ona zarar vermek için değil, konuşmak için gittim. Zülfikar beni kılıçla kovaladı. Kendimi korumak için tabancayla ayaklarına doğru ateş ettim. Ayağından vuruldu sandım. Öleceğini bilsem hastaneye götürürdüm. Çok pişmanım." diye savunma yaptı.

Taraf avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi de uygulayarak sanığı 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Duruşmada hazır bulunan Tüdeş'in yakınları, cezayı az bularak mahkeme heyetine tepki gösterdi.

- Olay

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mutfak bölümünde çalışan Zülfikar Tüdeş, 2 Temmuz 2018'de yeğeni E.A'nın (20) eski erkek arkadaşı Muhammet Doğan ile hastanenin otoparkında tartışmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ağır yaralanan Tüdeş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı ise polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:59
  1. Duruşma
  2. hapis cezası
  3. Konya
  4. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan’da heyelan paniği
    1. Ardahan’da heyelan paniği
    2. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    3. Süleyman Soylu'dan Temel..
    4. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    5. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    6. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    7. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    8. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    9. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    10. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    11. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    12. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    13. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    14. Sulama kanalında mahsur kalan..
    15. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    16. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    17. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    18. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    19. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    20. Elazığ'da şehit askerler için tören
    21. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    22. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    23. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    24. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    25. Almanya’da korkutan yangın
    26. Oğlunun muradını hasta yatağında gördü
    27. İBB’den öğrencilere su ürünleri..
    28. Japonya Başbakanı İran-ABD gerilimini..
    29. ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ -..
    30. Doğubayazıt’ta doğalgaz çalışmaları..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı