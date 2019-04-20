Hastane bahçesinde uyuşturucu ile yakalandılar

Ankara polisi, bir hastanen bahçesindeki araçta yaptıkları aramada zulaya gizlenmiş halde uyuşturucu buldu. Olayla ilgili Suriye uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’daki bir hastanenin bahçesinde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Araçtaki zulalarda gizlenmiş olarakbin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar yanlarında gözünde bant olan çocuklarını hastaneye getiridklerini iddia etti. Suriye uyruklu Yusuf E. ve Emine E. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Yusuf E. tutuklandı.