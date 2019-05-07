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Hastane bahçesinde gönül sofrası

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde kurduğu ‘Gönül Sofrası’ iftar çadırında hasta, hasta yakınları, personeller ve vatandaşlara Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği verecek.

07 Mayıs 2019 Salı 11:19
Hastane bahçesinde gönül sofrası

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde kurduğu ‘Gönül Sofrası’ iftar çadırında hasta, hasta yakınları, personeller ve vatandaşlara Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği verecek.


Günde yaklaşık bin kişiyi ağırlaması beklenen iftar çadırındaki ilk iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleri çerçevesindeEğitim ve Araştırma Hastanesinin ön kısmında kurulan ‘Gönül Sofrası’ iftar çadırı, Ramazan ayının ilk iftarında doldu taştı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri iftar programına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıttılar.


İftar Çadırında günde yaklaşık bin kişiye ücretsiz iftar yemeği vereceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gönüllerden gönüllere iyilik taşıyarak birlik olmanın ruhuna ve huzuruna ereceğimiz, tek kişilik dünyalardan sıyrılıp biz iklimine yürüyeceğimiz Ramazan-ı Şerif’in, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


Tüm hastalara acil şifalar, hasta yakınlarına ise sabırlar dileyen Çınar, “ Paylaşmanın ve bereketin en fazla yaşandığı 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayında halkımız arasındaki yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamak adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Allah’a şükürler olsun ki ilçemizde kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik üst seviyededir.Yeşilyurt Belediyesi olarak birlik ve beraberliğin üst seviyede yaşandığı güzel ilçemizde bu mübarek ayın tüm faziletlerinin en üst seviyede yaşanmasına önem veriyoruz. Ramazan ayı boyunca Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hizmet verecek olan ‘ Gönül Sofrası’iftar çadırımızda hasta, hasta yakınları, personeller ve mahalle sakinlerine ücretsiz iftar yemeği hizmeti vereceğiz. Onbir ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı, bereketin, sevginin, saygının, paylaşımın en yoğun yaşandığı paylaşım ve huzur ayıdır. Bu tür etkinliklerimizin temel gayesi; 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı aynı sofra etrafında buluşturup kardeşliği, dostluğu ve yardımlaşma duygularımızı daha da sağlamlaştırmaktır. Vatandaşlarımızla aynı sofra etrafında buluşmak, iç içe olmak, konuşmak ve dertleşmek bizim için çok önemlidir. ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışımız doğrultusunda Ramazan ayının ilk iftarında gönül soframız da ki kardeşlik, paylaşım ve dostluk hepimizi mutlu etmiştir. Bizim en büyük gücümüz, gönüllerin birlikteliğini oluşturan ekmeğimizi, aşımızı ve sohbetimizi paylaşmaktır. Hemşehrilerimizle birlikte aynı sofra etrafında buluşup dostluk, dayanışma ve kardeşlik ruhu etrafında oruç açmanın huzuru ve maneviyatını yaşıyoruz. Bizim gönlümüzde soframızda birdir, herkesi sevgiyle kucaklıyoruz, gönül soframıza herkesi bekliyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileklerimizi paylaşırken, hasta yakınlarına sabırlar diliyorum. Ramazan ayının hanelerimize bereket, gönül dünyamıza huzur, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.


Yapılan iftar duası ile Ramazan ayının huzur ve bereketini aynı sofrada paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:19
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