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Hastalıklı et iddialarına yalanlama

Et ve Süt Kurumu “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği” haberlerine ilişkin açıklama yaparak, hastalıklı et iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.

18 Haziran 2019 Salı 11:47
Hastalıklı et iddialarına yalanlama

Et ve Süt Kurumu “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği” haberlerine ilişkin açıklama yaparak, hastalıklı et iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.


Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği” iddialarına, yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Basında yer alan “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildi” haberleri üzerine açıklama yapılması zaruretinin hasıl olduğu vurgulanan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde, sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Mehmetçiğimiz göz bebeğimiz olup, söz konusu iddialar asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.



“Hukuki işlem başlatılacak”


İddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilen açıklamada, "Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun “sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi” konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.



Eski TİGEM çalışanının iddiaları


Ulusal bir gazetede çıkan haberde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık işletmelerinden Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’nde geçen ay işten çıkartılan Aziz K. adlı bir işçinin iddiaları yer almıştı. İddialara göre, işletmedeki hayvanlarda brucella hastalığı ortaya çıktı ve birçok büyükbaş hayvan telef oldu. Çalışanlardan 6 kişi de bu hastalığa yakalandı. Ancak karantina kararı alınmasına rağmen binlerce hasta hayvan, ESK’nın Şanlıurfa ve Diyarbakır kombinalarına gönderildi. Haberde, buralarda kesilen hayvanların etlerinin askerlere de gönderildiği iddiasına yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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