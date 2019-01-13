Hastalıkla mücadele eden Arda Kural'dan kötü haber!

Şizofreni tedavisi gören Arda Kural, geçtiğimiz günlerde setleri geri dönmek istediğini ve kendini topladığını söylemişti. Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Onur Akay, konuyla ilgili bir yazı yazdı.

İşte Onur Akay'ın yazısı;

"2008 yılında son filminden parasını alamayınca depresyona girmişti Arda Kural... Önceleri tedavi olmayı kabul etmemişti. 2012 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin K2 Servisi'ne yatırılmış ve Kural'a 'Psikonevroz' teşhisi konulmuştu."

"Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor" dedi.