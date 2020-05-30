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Korona Virüs

Hastalık şüphesi olan camilere gelmesin!

Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında bir süreliğine ibadete kapatılan camilerin yeniden açılması sürecinde alınan tedbirleri Yeni Akit’e anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:44:00 -
Hastalık şüphesi olan camilere gelmesin!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Gülden, şunları dile getirdi: “Normalleşme süreci kapsamında 81 ilde kıldığımız Cuma namazları ile camilerimizi de ibadete açtık. Camilerimizde salgına karşı alınması gereken tüm tedbirleri aldık ama camiye gelebilecek kardeşlerimizden hastalık şüphesi taşıyanlar varsa onların cemaate gelmemelerini istirham ediyoruz. Zira Peygamberimiz Hazreti Muhammed bu tür sıkıntılı dönemlerde içinde bulunulan mekanın terk edilmemesi emrini vermiştir. Bu tavsiye şehirse şehirden dışarı çıkılmaması, evse evden dışarı çıkılmaması anlamına geliyor. Bu sebeple o kardeşlerimizin Efendimiz’in emrine uymalarını bekliyoruz.”

 


Yeni Akit Gazetesi
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