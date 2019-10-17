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Hastalık şükür ve sabır ister

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Hastalık şükür ve sabır ister" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:21
Hastalık şükür ve sabır ister

Nizamettin Bekar

İnsanın rahatsız olduğunda derdine çare aradığı kurumlara  şifahane denir. Diğer adıyla ben pek benimsemesem de hastane denir. İnsan cennette yaratılıp dünyaya gönderildiği andan itibaren hastalık vardır. Olması da lazım gelmektedir. Çünkü insan hastalanıp derdine çare aradığında mutlaka yaratıcı olan Allah’ı anıp hastalığına şifa aramaktadır.

Şöyle bir düşünce fırtınası yaptığımızda eğer bir insan hiç hasta olmasa bu durumda insanın hali nasıl olur?! Ben söyleyeyim zannımca büyük bir ihtimalle ilahlaşacaktır. Dedelerimiz ninelerimiz Selçuklular ve Osmanlılar zamanında son derece gelişmiş şifahaneler inşa edilmişti. Bu şifahanelerde son derece bilimsel metotlarla hastalara şifa dağıtmaktaydı.

Osmanlılarda ayrıca delilerle ilgili şifahaneler olup buralarda su ve musiki ile tedavi yoluna gitmişlerdi. Günümüzde son derece gelişmiş şifahanelerimiz vardır. Fakat burada bir tuhaflık var günümüzde şifahanelerin isimleri değiştirilip hastane oldu. Üniversite hastanemiz Farabi Hastanesi ise birtakım maddi sıkıntılar sebebiyle istenilen hizmeti veremiyordu. Sağ olsun Reis Erdoğan olaya sahip çıkıp üniversite hastanelerine dört yüz elli milyon para çıkardı. Şimdi Allah’ın izniyle Farabi Hastanesi’nde şifa dağıtma hizmetleri en üst seviyede yerine gelecektir. Çünkü bu hastanemizde A grubu yani diğer hastanelerde yapılamayan ameliyatlar yapılmakta. Hastalık şükür ve sabır ister…

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:21
  1. Nizamettin Bekar
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  5. düşünce fırtınası
  6. Selçuklular
  7. Osmanlılar
  8. şifahaneler
  9. musiki
  10. su ve musiki ile tedavi
  11. Farabi Hastanesi

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