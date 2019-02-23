Hastalığı yenip yürüyen küçük Furkan yeniden yardım bekliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, Tibial Hemimelia (doğumsal kaval kemiği yokluğu) ile dünyaya gelen ve hayırseverlerin yardımları sayesinde ameliyat olarak ilk adımlarını atan 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik'in ailesi, çocuklarının bir sonraki ameliyatı için de destek bekliyor.

Milyonda bir görüldüğü belirtilen ve tıp dilinde "Tibial Hemimelia" olarak bilinen hastalıkla dünyaya gelen 4,5 yaşındaki Furkan Eymen, 2015 yılında başlatılan yardım kampanyası sayesinde toplanan parayla bu tür tedavilerde tecrübesi bulunan Alman doktor Prof. Dr. Michael Weber tarafından Türkiye'de ameliyat edildi.

Küçük çocuk, bugüne kadar geçirdiği 8 operasyonun ardından bir ayak aparatı sayesinde yürümeye başladı. Yüzmeyi öğrenen, hatta trambolinlerde zıplayan Eymen'in, kalçasından alınan kemikle sol dizine yapılan kemiğin dışarıya doğru büyümesi nedeniyle ailesinin sevinci yarım kaldı.

Baba 33 yaşındaki Semih Yıldızçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğu günden itibaren oğullarının ayakları üzerinde yürüyebilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Allah yardımcımız oldu, Türkiye'deki yardımsever vatandaşlarımız ile devletimizin katkısıyla bu operasyonları gerçekleştirdik. Furkan Eymen'in en azından kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağladık. Oğlumuz büyüdükçe oluşan komplikasyonlar nedeniyle sol dizindeki tibia kemiğinin dışa doğru uzadığı görüldü. Bu nedenle yeni bir operasyon geçirmesi gerekiyor." dedi.

İstanbul ve Ankara'da yaptıkları araştırmanın ardından ameliyatın riskli olması sebebiyle yeniden Alman doktor ile görüştüklerini aktaran Yıldızçelik, şunları kaydetti:

"Oğlumuzun doktoruyla tekrar iletişime geçtiğimizde, ameliyatın ardından yapılan dizde herhangi bir hareket kabiliyeti eksikliğinin olmayacağını söyledi. Hatta büyümeyi içe doğru alıp ayakların uzamasını sağlayabileceğini dile getirdi. Bu operasyonları yine Türkiye'deki bir hastanede konsültan hekim olarak yapabileceğini iletti."

Yıldızçelik, ameliyat için 110 bin euro gerektiğini belirterek, "www.furkaneymenleryürüsün.com" adlı internet adresi aracılığıyla hem yardım istediklerini hem de diğer hastalarda farkındalık oluşturması için sitede Furkan'ın hastalığının sürecini anlattıklarını söyledi.

Furkan'ın yürümeye devam edebilmesi için destek beklediklerini yineleyen Yıldızçelik, "Bu ameliyatlar çok maliyetli ameliyatlar. Bu maliyetlerin altından aile olarak kalkabilecek gücümüz yok. Furkan Eymen'i çok seviyoruz. Onun kendi ayakları üzerinde yürüyebilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldızçelik, ameliyat süreci için Mersin Valiliğine başvuru yaptıklarını da sözlerine ekledi.

- "Kendini cihazsız hayal edemiyor"

Anne Şeyma Yıldızçelik (30) ise tedavi sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Furkan'ın ayağına demir kafesler takıldı. Yaklaşık 8 ayı demir kafeslerle geçirdi. Sonrasında enfeksiyon riskine karşılık sürekli izole ettiğimiz bir odada yaşadı. 8 ay sonra kafesler çıktığında yürümeye hazır değildi, yeni ameliyatlar oldu. Kemikleri çok zayıftı. Gerçek kaval kemiği olmadığı için o dönemde çok acılı süreçler geçirdi. Zorluklarla, fizik tedaviyle, yüzme ile yavaş yavaş yürümeye başladı." dedi.

Sonradan yapılan sol dizdeki kemiğin dışarıya doğru büyümesiyle Furkan'ın ayaklarında şekil bozukluklarının meydana geldiğini anlatan Yıldızçelik, şöyle konuştu:

"Sabah kalkar kalkmaz yaptığımız ilk iş Furkan'ın ayak aparatını giydirmek, ondan sonra elimizi yüzümüzü yıkamak mesela. Doğduğundan beri cihazla hatırladığı için kendini cihazsız hayal edemiyor. Sadece yüzmede çıkarıyor. Günlük bütün işlerini ayak aparatıyla sürdürüyor. Bizi en çok etkileyen 'niye diğer arkadaşlarımın cihazı yok da benim var' diye sorması. Bunun eksikliğini büyüdükçe hissetmeye başladı. Bu süreçte bizi çok etkileyen, kemiğinin dışarıya doğru büyümesi oldu. Oluşan baskıyla dizi yara oldu ve cihazlarını giyememeye başladı. Bu nedenle tekrar ameliyat olması gerekiyor. Bu süreçleri tekrar yaşayacağımızı, tekrar cihazlara bağlanacağını, belki daha kötü sonuçlarla karşılaşabileceğimizi biliyoruz ama buna rağmen normal çocuklar gibi olabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Anne Yıldızçelik, ameliyat parası için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere herkesten yardım beklediklerini dile getirdi.