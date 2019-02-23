0553 313 94 23

Hastalığı yenip yürüyen küçük Furkan yeniden yardım bekliyor

Kaval kemikleri olmadan dünyaya gelen ve hayırseverlerin yardımlarıyla ameliyat olarak yürümeye başlayan 4,5 yaşındaki Furkan Eymen'in kalçasından alınan kemikle sol dizine yapılan kemiğin dışarıya doğru büyümesi nedeniyle Yıldızçelik ailesinin sevinci yarım kaldı- Baba Semih Yıldızçelik:- "Bu ameliyatlar çok maliyetli ameliyatlar. Bu maliyetlerin altından aile olarak kalkabilecek gücümüz yok. Furkan Eymen'i çok seviyoruz. Onun ayakları üzerinde yürüyebilmesini istiyoruz"- Anne Şeyma Yıldızçelik:- "Bu süreçleri tekrar yaşayacağımızı, tekrar cihazlara bağlanacağını, belki daha kötü sonuçlarla karşılaşabileceğimizi biliyoruz ama buna rağmen normal çocuklar gibi olabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:08
Hastalığı yenip yürüyen küçük Furkan yeniden yardım bekliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, Tibial Hemimelia (doğumsal kaval kemiği yokluğu) ile dünyaya gelen ve hayırseverlerin yardımları sayesinde ameliyat olarak ilk adımlarını atan 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik'in ailesi, çocuklarının bir sonraki ameliyatı için de destek bekliyor.

Milyonda bir görüldüğü belirtilen ve tıp dilinde "Tibial Hemimelia" olarak bilinen hastalıkla dünyaya gelen 4,5 yaşındaki Furkan Eymen, 2015 yılında başlatılan yardım kampanyası sayesinde toplanan parayla bu tür tedavilerde tecrübesi bulunan Alman doktor Prof. Dr. Michael Weber tarafından Türkiye'de ameliyat edildi.

Küçük çocuk, bugüne kadar geçirdiği 8 operasyonun ardından bir ayak aparatı sayesinde yürümeye başladı. Yüzmeyi öğrenen, hatta trambolinlerde zıplayan Eymen'in, kalçasından alınan kemikle sol dizine yapılan kemiğin dışarıya doğru büyümesi nedeniyle ailesinin sevinci yarım kaldı.

Baba 33 yaşındaki Semih Yıldızçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğu günden itibaren oğullarının ayakları üzerinde yürüyebilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Allah yardımcımız oldu, Türkiye'deki yardımsever vatandaşlarımız ile devletimizin katkısıyla bu operasyonları gerçekleştirdik. Furkan Eymen'in en azından kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağladık. Oğlumuz büyüdükçe oluşan komplikasyonlar nedeniyle sol dizindeki tibia kemiğinin dışa doğru uzadığı görüldü. Bu nedenle yeni bir operasyon geçirmesi gerekiyor." dedi.

İstanbul ve Ankara'da yaptıkları araştırmanın ardından ameliyatın riskli olması sebebiyle yeniden Alman doktor ile görüştüklerini aktaran Yıldızçelik, şunları kaydetti:

"Oğlumuzun doktoruyla tekrar iletişime geçtiğimizde, ameliyatın ardından yapılan dizde herhangi bir hareket kabiliyeti eksikliğinin olmayacağını söyledi. Hatta büyümeyi içe doğru alıp ayakların uzamasını sağlayabileceğini dile getirdi. Bu operasyonları yine Türkiye'deki bir hastanede konsültan hekim olarak yapabileceğini iletti."

Yıldızçelik, ameliyat için 110 bin euro gerektiğini belirterek, "www.furkaneymenleryürüsün.com" adlı internet adresi aracılığıyla hem yardım istediklerini hem de diğer hastalarda farkındalık oluşturması için sitede Furkan'ın hastalığının sürecini anlattıklarını söyledi.

Furkan'ın yürümeye devam edebilmesi için destek beklediklerini yineleyen Yıldızçelik, "Bu ameliyatlar çok maliyetli ameliyatlar. Bu maliyetlerin altından aile olarak kalkabilecek gücümüz yok. Furkan Eymen'i çok seviyoruz. Onun kendi ayakları üzerinde yürüyebilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldızçelik, ameliyat süreci için Mersin Valiliğine başvuru yaptıklarını da sözlerine ekledi.

- "Kendini cihazsız hayal edemiyor"

Anne Şeyma Yıldızçelik (30) ise tedavi sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Furkan'ın ayağına demir kafesler takıldı. Yaklaşık 8 ayı demir kafeslerle geçirdi. Sonrasında enfeksiyon riskine karşılık sürekli izole ettiğimiz bir odada yaşadı. 8 ay sonra kafesler çıktığında yürümeye hazır değildi, yeni ameliyatlar oldu. Kemikleri çok zayıftı. Gerçek kaval kemiği olmadığı için o dönemde çok acılı süreçler geçirdi. Zorluklarla, fizik tedaviyle, yüzme ile yavaş yavaş yürümeye başladı." dedi.

Sonradan yapılan sol dizdeki kemiğin dışarıya doğru büyümesiyle Furkan'ın ayaklarında şekil bozukluklarının meydana geldiğini anlatan Yıldızçelik, şöyle konuştu:

"Sabah kalkar kalkmaz yaptığımız ilk iş Furkan'ın ayak aparatını giydirmek, ondan sonra elimizi yüzümüzü yıkamak mesela. Doğduğundan beri cihazla hatırladığı için kendini cihazsız hayal edemiyor. Sadece yüzmede çıkarıyor. Günlük bütün işlerini ayak aparatıyla sürdürüyor. Bizi en çok etkileyen 'niye diğer arkadaşlarımın cihazı yok da benim var' diye sorması. Bunun eksikliğini büyüdükçe hissetmeye başladı. Bu süreçte bizi çok etkileyen, kemiğinin dışarıya doğru büyümesi oldu. Oluşan baskıyla dizi yara oldu ve cihazlarını giyememeye başladı. Bu nedenle tekrar ameliyat olması gerekiyor. Bu süreçleri tekrar yaşayacağımızı, tekrar cihazlara bağlanacağını, belki daha kötü sonuçlarla karşılaşabileceğimizi biliyoruz ama buna rağmen normal çocuklar gibi olabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Anne Yıldızçelik, ameliyat parası için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere herkesten yardım beklediklerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:08
  1. destek
  2. doğumsal kaval kemiği yokluğu
  3. Furkan Eymen Yıldızçelik
  4. Mersin
  5. Tibial Hemimelia

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP lideri Bahçeli: "Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz”
    1. MHP lideri Bahçeli: "Bekayı bilmeyen..
    2. Bahçeli: Tam kadro destekleyeceğiz
    3. Sudan'da iktidar partisinin genel..
    4. "Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik..
    5. Pentagon Meksika sınırına bin asker..
    6. Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı..
    7. Bosna'nın milli şairi Cemalettin Latiç..
    8. Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek..
    9. Kuzey Kore lideri Kim'in treni Çin'de
    10. Şanlıurfa'da kavga: 5 yaralı
    11. "Fetih'in FKÖ'yü reforme etmemesi..
    12. Maçın ardından
    13. Mazot skandalına rağmen Volkswagen,..
    14. "İlmin peşinden gittiğimiz müddetçe..
    15. İŞKUR iş sahibi yapıyor
    16. MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması
    17. Fuat Oktay, taksicileri ziyaret etti
    18. Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı
    19. BBP Genel Başkanı Destici, Muş’ta
    20. Hatay'da cinayet
    21. Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecek
    22. Elektronik sigara haram mı? Diyanet..
    23. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının..
    24. Beykoz beyaza büründü, araçlar yolda..
    25. 'Penaltı haksız' deyip topu dışarı attı
    26. Kontrolden çıkan araç yol kenarına..
    27. "Sandıkta yenilecekler, o sandığa..
    28. Guaido, Venezuela'ya insani..
    29. Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine..
    30. Gürcistan’da Orta Çağ’a ait mezar..
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu