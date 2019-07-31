Hastaların kurtulduğu "taşlar" koleksiyon oldu

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman'da 27 yıllık üroloji doktoru Op. Dr. Can Aydın'ın, son 2 yılda gerçekleştirdiği ameliyatlarda aldığı yüzlerce böbrek taşı koleksiyona dönüştü.

Özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Can Aydın için hastalarını etkilerinden kurtardığı böbrek taşları farklı bir anlam ifade ediyor.

Girdiği çok sayıda açık ve kapalı ameliyatta yüzlerce böbrek taşını çıkararak hastaların sağlığına kavuşmasını sağlayan Aydın, 2 yıl önce bu taşları biriktirme kararı aldı.

Bugüne kadar yüzlerce böbrek taşı toplayan Aydın'ın koleksiyonunda hemşirelerin 600 böbrek taşından yaptığı fotoğraf çerçevesi de yer alıyor.

- "Tek tek topladım"

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini belirterek, meslek hayatı boyunca hastalardan çok sayıda taş çıkardığını, son iki yılda ise bunları biriktirmeye başladığını söyledi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görev yaptığı dönemde hemşire arkadaşlarının taşa olan merakını bildikleri için böbrek taşlarından çerçeve yapıp Tıp Bayramı'nda kendisine hediye ettiklerini anlatan Aydın, "Bu çerçeve hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biridir." dedi.

Aydın, koleksiyonunda irili ufaklı yüzlerce taş olduğunu bildirerek, "Koleksiyonumda büyük, küçük taşlar var. Hiç üşenmeden tek tek topladım böbreklerden. Bunları saymak mümkün değil ancak yüzlerce taş topladım." dedi.

- "Biriktirmeye devam edeceğim"



Koleksiyonunda 5 ay önce yaptığı bir ameliyatla çıkardığı 522 gram ağırlığındaki taşın da bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"10 yıl boyunca doktora gidip, gelen bir hastaya bir türlü teşhis konulamamış. Yaptığımız teşhislerde bunun bir taş olduğunu tespit etmek bize nasip oldu. Bu taşın ağırlığı 522 gramdı. Bu taşı aldıktan sonra hasta çok rahatladı. Araştırdık ve bundan daha büyük taş olmadığını öğrendik. Türk tıp tarihinde bugüne kadar tek parça olarak, bu büyüklükte ve bu ağırlıkta alınmış en büyük böbrek taşı. Bu aynı zamanda Çin'de bir hastadan alınan 720 gram ağırlığındaki en büyük taştan sonra dünyadaki en büyük böbrek taşı. Türkiye'de bir, dünyada da ikinci büyük taş."

"Hem hastalarımıza faydalı oluyoruz hem de koleksiyon için değerli parçalar haline geliyor bu taşlar. Biriktirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanan Aydın, meslek hayatının sonuna kadar bu koleksiyonu genişleteceğini aktardı.

- Bol su içilmesi tavsiyesi

Dr. Aydın, börek taşının birdenbire oluşmadığını, belirti bulunanların bol su içerek taşı düşürebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Su içmezlerse gittikçe büyür ve ameliyat olmak zorunda kalırlar. İçme suyu, suyun sertlik derecesinin de etkisi var. Hazır sularda şişe üzerinde yazan PH değerlerine dikkat etmek lazım. Yani düzgün ve doğru su içmek lazım. Tabii en önemlisi de genetik özellik. Ailede anne, babada varsa çocuklara genetik şifre olarak geçiyor. Hastaların dikkat etmesi lazım yoksa böbreklerini kaybederler. Bazen hastalar direnç gösteriyor, ameliyat olmaktan korkuyor. Korkacak bir şey yok. Çünkü böbreği kaybederlerse yine ameliyat olmaları gerekir ve bu kez böbrek alınır. Nihayetinde taş yabancı bir cisim ve idrar yolunda kalmaması gerekir. Doktor tavsiyesine uyulması gerekir."