0553 313 94 23

Hastaların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Ordu'da kar dolayısıyla yolu kapanan mahallelerdeki 4 hasta, ekiplerin yardımıyla hastanelere ulaştırıldı- Akkuş ilçesinde kara saplanan araçta mahsur kalan karı koca kurtarıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:49
Hastaların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

ORDU (AA) - Ordu'da kar dolayısıyla yolu kapanan mahallelerdeki 4 hasta, ekiplerin yardımıyla hastanelere ulaştırıldı.

İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi'nde ikamet eden böbrek hastası Mustafa Çon, rahatsızlandı. Kar dolayısıyla ulaşımda sıkıntı yaşayan Çon'un yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgeye iş makineleri yardımıyla yaklaşık 3 saatte ulaştı.

Evinden alınan Çon, belediyeye ait araçla ilçe merkezinde bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Çon, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, Akkuş ilçesine bağlı Çökek Mahallesi'nde hasta bulunduğu ihbarı üzerine de çalışma gerçekleştirdi.

Yolun açılmasının ardından 80 yaşındaki Ünzile Çelebi de evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Ayrıca, Korgan ilçesinde yaşayan hamile kadın ile Perşembe ilçesinde ikamet eden yaşlı kadın da karla mücadele çalışmalarının ardından hastanelere sevk edildi.

- Karı koca araçlarında mahsur kaldı

Akkuş ilçesinin Üçyol mevkisinde Arif Sarıçobanoğlu'nun kullandığı otomobil, kar birikintisine saplandı.

Otomobilde eşi Nejla ile mahsur kalan Arif Sarıçobanoğlu, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan belediye ekipleri, Sarıçobanoğlu'nun otomobilini halatla iş makinesine bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı.

Arif Sarıçobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye'den Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi'ne giderken yolda kaldıklarını söyledi.

Otomobilin kara saplandığını anlatan Sarıçobanoğlu, "Yaklaşık 35 dakikadır buradayız. Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi geldi ve bizi kurtardı." dedi.

Sarıçobanoğlu, belediye ekiplerine yardımları için teşekkür etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:49
  1. karla mücadele
  2. Ordu
  3. Ordu Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davası
    1. Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davası
    2. Mike Pompeo Irak'ta konuştu:..
    3. Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Siirt,..
    4. Yolda mahsur kalan tır sürücülerine..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2019
    6. Mardin, Elazığ ve Siirt'te eğitime kar..
    7. Aksaray'da yarın okullar tatil mi?..
    8. İstanbul'da terör operasyonu
    9. Çipras'tan erken seçim sinyali
    10. Lübnan'daki tutuklu Kaddafi'nin..
    11. İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
    12. Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı..
    13. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı..
    14. Genco Erkal'dan yakışıksız sözler:..
    15. Aksaray'da eğitime kar engeli
    16. Giresunspor, Zoro Cyriac'ı transfer etti
    17. Mansur Yavaş, vaadlerini açıkladı:..
    18. Hastaların imdadına karla mücadele..
    19. Irak'a giden Pompeo, istifa eden..
    20. Trenle peronun arasına sıkışan kişi öldü
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor