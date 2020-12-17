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Korona Virüs Hastalarımızın çoğu virüsü hafife alıyor
Korona Virüs

Hastalarımızın çoğu virüsü hafife alıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Attila Kara ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akın Çam, karşılaştıkları hastaların çoğunun, tüm dünyayı kasıp kavuran virüsü hafif bir enfeksiyon olarak gördüklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:55:00 -
Hastalarımızın çoğu virüsü hafife alıyor

Nöroloji Uzmanı Kara, “Oysa diğer etkilerinin yanı sıra beyin damarlarını tıkayabiliyor, değişik organlara pıhtı atmaya sebep oluyor. Hastalarımızın çoğu ise bu ölümcül hastalığın basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor" dedi. Dr. Akın Çam ise son haftalarda yanlış bilgilerin yayıldığına dikkati çekerek vatandaşlardan sadece resmi makamların paylaştığı bilgilere itibar etmelerini istedi. Çam, "Özellikle ilaçlarla ilgili paylaşımlar çok yanlış. Aklınıza gelen her ilaçta yan etki de vardır. Bu virüse karşı kullanabileceğimiz tek silahlar da bu ilaçlardır” dedi.

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