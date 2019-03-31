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Hastalar, ambulansla sandık başına taşındı

Muş’ta Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında tedavi gören hastalar, ekipler tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak sandık başına götürüldü.

31 Mart 2019 Pazar 16:21
Hastalar, ambulansla sandık başına taşındı

Muş’ta Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında tedavi gören hastalar, ekipler tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak sandık başına götürüldü.


Muş Devlet Hastanesi ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ uygulaması kapsamında tedavi gören hastaları oy kullanmaları için ambulanslarla evlerinden alarak vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmeleri için çalışıyor. Ekipler, Kale Mahallesi TOKİ evlerinde ikamet eden 87 yaşındaki Teyfik Rençber’i oy kullanması için Tevfik Sırrı Gür İlkokuluna taşıdı. 1043 nolu sandıkta oyunu kullanan Teyfik Rençber, sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan 87 yaşındaki Teyfik Rençber, ambulans yardımı ile oyunu kullandığını ifade ederek, “Ambulansla gittim oyumu kullandım yeniden ambulansla eve geldim. Allah, devletimizden razı olsun. Allah, kimseyi devletsiz bırakmasın” dedi.


Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Doktoru Arif Türkermen, “Bugün Tevfik Rençber ismindeki 87 yaşındaki erkek hastamız kalp hastasıydı. Hastamız yürüme güçlüğü çekiyordu. Ambulansla, hastamızın oy kullanması için okula götürdük. Hastamız oyunu kullandı. Bu hastamızla beraber bugün toplamda 20 hastanın oy kullanması için ulaşımlarını sağladık.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:21
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