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Hastalar 112 ambulansları sayesinde oy kullanabildi

Kayseri’de hastalar 31 Mart yerel seçimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu 33 nakil aracı ve 83 personelin sayesinde oylarını sıkıntısız bir şekilde kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:09
Hastalar 112 ambulansları sayesinde oy kullanabildi

Kayseri’de hastalar 31 Mart yerel seçimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu 33 nakil aracı ve 83 personelin sayesinde oylarını sıkıntısız bir şekilde kullandı.


31 Mart Yerel Seçimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerde ve evlerde tedavi gören ve oyunu kullanmak isteyen hastalara yardımcı oldu. Sabah saat 08.30’da başlayan oy kullanma işlemi ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmetleri ambulansları, 112 ambulansları ve nakil araçlarının da bulunduğu 33 nakil aracı ve 83 personelle hastaların da oy kullanabilmesi ve sandık başına gidebilmesi için yardım etti.


Kayseri Devlet Hastanesi Palyatif Servisi’nde yatan ve uzun süredir tedavi gören 33 yaşındaki Hatice Altı da bu hizmetten faydalandı. Kayseri Devlet Hastanesi’nden ambulansla alınan Hatice Altın, oyunu kullanacağı Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne getirildi. Sandık görevlileri oy pusulası ve mührü getirerek Hatice Altın’ın oy kullanmasını sağladı.


31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu ambulansta kullanan Hatice Altın, "Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Oyumu kullanmak için bana bu hizmeti sağlayan devletime, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve 112 ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ayağından rahatsız olan ve oyunu kullanacağı Şehit doktor Ulucan Dayan İlkokulu’na kadar gelen 57 yaşındaki Mihriban Menteşe, okulun merdivenlerini çıkamayınca 112’den yardım istedi. Yapılan ihbar sonrasında okula gelen 112 ekipleri, Mihriban Menteşe’yi okulun 2. katında bulunan 2034 nolu sandığın başına kadar çıkardı. Burada oyunu kullanan Mihriban Menteşe, "Oyumu kullanmak için yardım istedim. Sağ olsun 112 ekipleri yardım talebimi geri çevirmedi. Bize bu imkanı sağlayan ve yardımcı olan 112 ekibimize ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:09
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