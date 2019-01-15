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Hastadan 45 santimetrelik yumurtalık kisti çıkarıldı

İzmir'de, kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran genç kadının yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğünde kitle alındı- Opr. Dr. Serhat Şen:"Meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım"

15 Ocak 2019 Salı 19:30
Hastadan 45 santimetrelik yumurtalık kisti çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gözde Yazıcı (22) isimli hasta, yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık kisti teşhisi koyulan ve cerrahi müdahalede bulunulan hastanın yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğündeki kist çıkarıldı.

- "İlk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Jinekolojik Onkoloji Uzm. Opr. Dr. Serhat Şen, Yazıcı'nın hastalığının kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu belirterek, "Meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım. Gözde'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olması ilginç bir durum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı da ameliyat öncesi çok korktuğunu ancak doktorunun kendisine yaptığı açıklamalar, gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde rahatladığını, artık kendini gayet sağlıklı hissettiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:30
  1. 45 santimetre
  2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. kilo alma
  4. operasyon
  5. şişkinlik
  6. Yumurtalık kisti

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