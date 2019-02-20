Hasta yatağından kalkıp halkın arasına girdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi rutin sağlık kontrolü sırasında doktorların tavsiyesi üzerine yapılan anjiyonun ardından bir gün dinlendikten sonra çalışmalarına kaldığı yerden davam etti.

Rutin sağlık kontrolüne giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi doktorların tavsiye üzerine anjiyo oldu. Yapılan anjiyonun ardından bir gün dinlenen Çiftçi sabahın erken saatlerinden itibaren halkla bir araya geldi. Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Büyükşehir Başkanı Çiftçi, vatandaş ve esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Esnafla çay içip sohbet eden Çiftçi, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak çözülmesi gereken sorunlar için gerekli birimlere talimat verdi. Esnaf ve vatandaşların geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Çiftçi, Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara hizmet için yola devam ettiklerini ifade etti.