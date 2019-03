Adana Şehir Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine çocuğunu getiren C.B., sıranın kendilerine geldiği sırada içerideki hastanın dışarı çıkmadığını söyleyerek Dr. Ahmet İrfan Gedik’e tepki gösterdi. Hasta yakını muayenenin bittiğini, kendilerini alacağını söyleyen Dr. Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hasta yakını doktoru darp etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Gedik, kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına alındı.

Hekimi darp eden hasta yakını C.B. ise gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

Bu arada, Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, hekim ve hastane çalışanları, şiddeti protesto etti. Emrah Ceviz yaptığı açıklamada, “Darp edilen hekim arkadaşımıza gerekli müdahale yapılıp yoğun bakımda gözlem altına alınmıştır. Hekim arkadaşımızın her türlü hukuki ve tıbbi sürecinin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını ifade eden Ceviz, "Hastanemize gelen hastalarımız bizlere emanettir. Onları sağlıklarına kavuşturmak için bizler buradayız. Ancak muayeneye gelen hastalarımız ve yakınları yerden göğe kadar haklı olsalar bile yaşanan bir olayda sözel ya da fiziksel şiddete başvururlarsa haksız duruma düştüklerini bilmelidir. Hastanemizden sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlarımız eğer bir sıkıntı yaşıyor iseler hastanemizin ilgili birimlerine başvurarak sorunu çözebilirler. Bizler bu konuda çok hassasız. Bizler hastalarımıza sahip çıktığımız gibi çalışanlarımıza da sahip çıkarız. Lütfen kimse şiddete başvurmasın. Şiddetin kabul edilebilir tarafı yoktur” diye konuştu.

Darp edilen hekimin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ise, “Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Burnunda, göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler var. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir sorun şiddetle çözülemez. Bu tarz hoş olmayan olayların yaşanmaması için hastanemizde sistemsel olarak tedbirlerimiz var. Ancak daha üst seviyelere çıkarmanın arayışları içerisindeyiz. Devletimiz her zaman hastalarımızın yanında olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın da yanındadır” şeklinde konuştu.

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal de, şiddetin, toplumun her kesiminde, her köşesinde ve sağlıkta da giderek arttığını belirterek, "Her iki saatte bir hekim ve bir sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Hekime ve sağlık çalışanına saldıranlar daha iyi hizmet alacaklarını düşünüyorlar herhalde. TTB’nin önerdiği şiddet yasa tasarısının meclisten geçerek bir an önce kabul görmesi gerekmektedir. Bu yasa ile hekime şiddet uygulayanların cezaları para cezasına çevrilmeyerek hapis cezası alacaklardır. Yasa kabul görürse şiddet eğilimi olanlarda da azalma olacaktır diye düşünüyorum" dedi.