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Hasta yakını 112 görevlisi kadının saçlarını kopardı

İzmir'de polise başvuran 112 Acil Servis görevlisi kadın, ambulansla taşıdıkları bir hastanın arkadaşı tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu

09 Aralık 2018 Pazar 15:54
Hasta yakını 112 görevlisi kadının saçlarını kopardı

İzmir'de 112 Acil Servis görevlisi kadın, kendisine saldıran hasta yakını tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine 8 Aralık'ta Yamanlar 112 merkezinden Emek Mahallesi'ndeki bir hastaya giden ambulansta görevli sağlık çalışanları, iddiaya göre M.K'nin saldırgan tutumuyla karşılaştı.

Bunun üzerine polis ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen M.K'ye kız arkadaşı olduğu belirtilen B.Ç. de (16) refakatçi olarak ambulansa alındı.

Ambulansta da saldırgan tavırlarını sürdürdüğü belirtilen M.K. kendini sedyeden yere atınca 112 görevlisi Şule Dinç'in (24) ayağının üzerine düştü.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi önünde M.K. ve arkadaşı B.Ç'nin saldırısına uğrayan Dinç, darbedildi.

Bir tutam saçı kökünden koparılan Dinç, 2 gün rapor alarak kendisine saldıran hasta ve hasta yakınından şikayetçi oldu.

Poliste ifadesi alınan M.K. ve B.Ç ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

B.Ç'nin Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:54
  1. İzmir
  2. 112 görevlisi
  3. Hasta yakını
  4. saldırı

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