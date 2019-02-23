Hasta ve yaşlıların umudu kahraman sağlıkçılar

Devlet, Bitlis’te hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen, hastaneye gidemeyen, bakım ve tedaviye muhtaç 894 kişinin evine hastaneyi götürüyor.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Biriminden bir doktor, iki hemşire ve bir ebe, Mutki ilçesine bağlı Geyikpınar köyüne oldukça zor şartlarda ulaştı. Araçla 40 kilometre gittikten sonra yaklaşık 5 kilometre de yürüyen ekip, adeta düşe kalka dağlık alanda ilerleyerek hastalarına ulaşıyorlar. Erkeklerin bile zor yürüdüğü dağlık ve engebeli arazide hemşireler yürüyemezken, yardımlarına yine iş arkadaşları koştu.

2015 yılından bu yana yaklaşık 3 bin kişiye evlerinde ağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve İl Koordinatörü Dr. Mehmet Rıza Işık, il genelinde 894 kişiye hizmet sunduklarını belirtti. Dr. Mehmet Rıza Işık, “Evde sağlık hizmetleri; yaşlılığı veya hastalığı sebebi ile yatağa tam bağımlı veya yarı bağımlı hastaların herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte zorluk çektiği durumlarda, bu hizmet sayesinde hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın adeta hastaneyi ayaklarına götürüyoruz. Hastalarımızın evde tıbbi bakım olsun, tetkik, tahlil ve tedavisi planlanıp yapılıyor. Hastalarımıza tanı koymaktan ziyade uzman hekim tarafından tanısı konulmuş tedaviyi evde yürütüyoruz. Yine aynı şekilde hastalarımızın gerekli durumlarda hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet sayesinde hastaların ve hasta yakınlarının refah seviyesi yükselmiş oluyor” dedi.

“Zorlu şartlarda engebeli ve patika yollardan geçerek bu hastamıza ulaştık”

Dr. Işık, 60 yaşındaki Gülistan Aksu adlı hastaya çok zor şartlarda ulaştıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Mutki’ye yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Geyikpınar köyünde Gülistan Aksu adlı hastamıza geldik. Bu hastamıza gelirken 40 kilometre sonrasında aracımızı park ettik. 3 kilometre kadar da yürüyerek hastamıza ulaştık. Zorlu şartlarda engebeli ve patika yollardan geçerek bu hastamıza ulaştık. Hastamızı yerinde değerlendirdik. Kan şekeri, nabız ve kan basıncı değerlerine baktık. Hastanın vitalleri stabil durumda. Hastanın daha önce obeziteye bağlı olarak hipertansiyon, diyabet hastalığı ve beş sene öncede geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı sol tarafında felç oluşmuş. Hastamızın tedavisine bakarak gerekli planlamayı yaptık.”

“2015 yılından bu yana 2 bin 950 hastaya ulaşmış bulunmaktayız”

İl genelinde 894 evde sağlık hizmeti alan hastanın bulunduğunu sözlerine ekleyen Işık, “Bitlis ilimizde İl Koordinasyon Merkezi, 6 ilçe devlet hastanemizde ve merkezde olmak üzere ayrıca ağız ve diş sağlığı ile beraber 11 ekibimiz bulunmaktadır. Her ekibimizde bir şoför, bir doktor ve bir sağlıkçı bulunmaktadır. Bu ekiplerimiz sayesinde hastalarımıza gerekli hizmeti sunuyoruz. İlimizde yaklaşık 894 hastamız bulunmaktadır. 2015 yılından bu yana ise 2 bin 950 hastaya ulaşılmış bulunmaktadır. Bugüne kadarda bu hastalarımız evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmişlerdir. Özellikle Bitlis ilinin şartları göz önünde bulundurursak, özellikle kış aylarında ekiplerimiz oldukça zorlanıyorlar. Ama şartlar ne olursa olsun hastalarımızın refah seviyesini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Evlerinde sağlık hizmeti almak isteyen ve şartları uyan vatandaşların 444 38 33 numaradan kendilerine ulaşmaları gerektiğini de söyleyen Dr. Işık, “Hastanın ikamet ettiği ilgili ile sistem üzerinden bildirim olarak düşüyor. 15 dakika içinde bu hastaya ilgili ilden dönüş yapılıp, hastanın şikayetleri ve yakınlıkları alındıktan sonra ekiplerimiz hastanın evine giderek değerlendiriyor. Uygunsa şayet evde sağlık hizmeti kapsamına alınarak takibi gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

Hemşir Hakan Erdil ise, bazı köylerin yakında olduğunu, ama çoğu köylerin 40-50 kilometre uzaklıkta dağın yamacında olduğunu belirterek, “Çoğu zaman araç evin önüne kadar gitmiyor. Yürümek zorunda kalıyoruz. Kış aylarında kar engeli, yaz aylarında ise toz duman engeli çoğu zaman ayağımız kayıyor düşüyoruz. Yine ben erkeğim fiziki olarak yeterliyim, ama bayan arkadaşlarımız çok zorlanıyor. Her şey hastalarımız için; gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz. Yeter ki rahat bir hayat yaşasınlar. Bizleri en çok mutlu edense, hastaların bizleri gördükleri zaman gülümsemesi. Bizleri gördüklerinde onların o sevinci bütün yorgunluklarımızı alıyor” şeklinde konuştu.

Evde ağlık hizmeti alan 60 yaşındaki Gülistan Aksu’nın kızı Aynur ve oğlu Hıdır Aksu da, sağlık ekibine felçli annelerine ayda 2-3 kez gelip baktıkları için teşekkür ettiler.