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Hasta ve yaşlıların "berber Yalçın"ı gönüllerde taht kurdu

Van'ın İpekyolu Belediyesinde çalışan Yalçın Özçoban, ziyaret ettiği yatalak hasta ve yaşlıları gönüllü tıraş ederek hem devletin sıcak yüzü oluyor hem de gönüllere dokunuyor- Berber Yalçın Özçoban:"Hakikaten tıraş ettiğimde onları babam gibi görüyorum. O sıcaklığı alıyorum. Onlar da beni çok seviyor. İçeri girdiğimde neşeyle karşılıyorlar. Bazen ağlıyorlar. Ben de dayanamıyorum, ağlamaya başlıyorum"- Yaşlı hasta Bahattin Durmaz:"Hem tıraşımı yapıyor hem derdimi dinliyor. Onu gördüğümde çok mutlu oluyorum"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:11
Hasta ve yaşlıların "berber Yalçın"ı gönüllerde taht kurdu

VAN (AA) - MESUT VAROL - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın İpekyolu Belediyesinde çalışan Yalçın Özçoban, ziyaret ettiği yatalak hasta ve yaşlıları tıraş ederek, gönüllere dokunuyor.

Belediye bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışan 35 yaşındaki Özçoban, yatalak durumdaki hasta ve yaşlıları tıraş ederek hayır dualarını alıyor.

Özçoban, haftanın belli günlerinde araçla önceden tespit edilen evleri ziyaret edip, yatalak hastaların sıkıntılarını dinliyor ve onlara moral veriyor.

Yanına aldığı ekipman çantasıyla ev ev dolaşarak hastaların saç ve sakal tıraşını yapan Özçoban, hem devletin sıcak yüzü oluyor hem de gönüllere dokunuyor.

- "Onları 'babam gibi' görüyorum"

Özçoban, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır berberlik yaptığını, son iki yıldır da belediye bünyesinde çalıştığını söyledi.

Ziyaret ettiği hasta ve yaşlılara destek olmaya çalıştığını anlatan Özçoban, "Engelsiz Yaşam Merkezince hasta ve yaşlı vatandaşlarımız için bir çalışma başlatıldı. Bizler de gönüllü olarak bu çalışmada yer aldık. Bu kapsamda hasta ve yaşlı durumdaki ailelerimizi tespit ettik. Tıraşları geldiği vakit beni ararlar, hemen evlerine giderim." dedi.

Özçoban, ziyaret ettiği hastaların önce dertlerini dinlediğini, ardından moral vererek tıraş ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Onları tıraş ettiğimde çok duygulanıyorum. Gönül dünyasında çok yüksek yerlere çıkıyorum. Geçmişlerini anlamaya çalışıyorum. Hakikaten tıraş ettiğimde onları babam gibi görüyorum. O sıcaklığı alıyorum. Onlar da beni çok seviyor. İçeri girdiğimde neşeyle karşılıyorlar. Bazen ağlıyorlar. Ben de dayanamıyorum, ağlamaya başlıyorum. Bu hizmetle aslında devletimizin sıcak yüzünü de göstermiş oluyoruz. Bu soğuk kış günlerinde onları ziyaret edip o sıcak yüzü göstermek çok güzel bir duygu. Böyle insanlara sahip çıkmak, hizmet etmek lazım. Onların bize ihtiyacı var."

- "Hem tıraşımı yapıyor hem derdimi dinliyor"

70 yaşındaki yatalak hasta Bahattin Durmaz ise Özçoban'ın her çağırdığında hemen eve geldiğini belirterek, "Her geldiğinde sabırla derdimi dinliyor. O benim oğlum, her şeyimdir. Allah ondan razı olsun. Hem tıraşımı yapıyor hem derdimi dinliyor. Onu gördüğümde çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Beyin kanaması sonucu felç olan beş çocuk sahibi 62 yaşındaki Necdet Saylık'ın eşi Zübeyde Saylık da eşinin rahatsızlığı nedeniyle dışarıyla çıkamadığını anlattı.

Saylık, "Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Belediye sayesinde eşimin tıraşı yapılıyor. Gerçekten şefkatle bu işi yapıyor. Eşim kimsenin onu tıraş etmesine müsaade etmiyor. Sadece o gelince müsaade ediyor. Çok güzel bir hizmet." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:11
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