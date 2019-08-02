“Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı” projesi sona erdi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus öğrencilerine yönelik Avrupa’da “Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı” proje kapanışı Safranbolu’da düzenlenen program ile yapıldı.

Proje kapanış programına Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, kurum müdürleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Avrupa Birliği’nin finanse ettiğiErasmus projesi kapsamında gerçekleştirilen 3 aşamalı proje ile hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerini daha da iyileştirme, hasta ve yaşlı bakımının önemi konusunda farkındalık oluşturma, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki ve dil eğitimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. “Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı” projesi kapsamında Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Akıllı Okul Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri Bölümü öğrencileri Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan HHK Hausliche Humane Krrankenpflege Yaşlı Bakım Merkezindeki staj programını başarı ile tamamladılar.

Farklı ülkelerdeki farklı uygulamaların sağlık sektöründe fikir ve uygulama zenginliği oluşturacağını ifade eden Vali Fuat Gürel, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı olmak üzere, Proje faaliyetlerini yürüten Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Korkmaz, Uzman Psikolog Abdulkadir Ilgaz, Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Ataş ve Şube Müdürü Mehmet Karapınar’ a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.