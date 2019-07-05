Hasta ve yaralı yaban hayvanları bu merkezde şifa buluyor

Sinop’ta Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yabani hayvanlar veteriner hekimlerce tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuluyor.

10 kişilik kadrosuyla çalıştıklarını belirten Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi noktasında sorumluluklarının olduğunu, bu çerçevece geçmişte ’Yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri projesinin geliştirildiğini söyledi. Bu projelerden birisini 2016 yılında uygulamaya başladıklarını anlatan Başyiğit,

"Bu rehabilitasyon merkezimiz 2018 yılı itibari ile hizmete girdi. Buradaki amaç doğada bulunan tüm yaban hayvanlarının tedaviye muhtaç, yaralı, hasta olanları burada tedavi etmek, rehabilite etmek için bu tesisimizi yaptık. Buradaki genelde bizim bölgeye hitap ediyoruz ama tabii diğer illerden de Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak illerinin dışındaki illerden de ihtiyaç olduğu zaman buraya yaralı, hasta doğa hayvanları geliyorlar ve bunların tedavisini burada bulunan 3 tane veteriner hekimimiz var, Biyoloğumuz var. Bunlar burada her türlü tedaviyi yapacak durumdalar. Ve bu şekilde hizmet ediyorlar. Burada şuan da tedavisi yapılan karacalarımız var. Memelilerimizden ayı var. Yine kanatlı hayvanlarımızdan martılar, akbaba, güvercinler ve ebabil kuşu var. Değişik zamanlarda değişik sayıda ve çeşitte hayvan buraya geliyor. Tedavisi yapılıyor. Tedaviden sonra eğer dışarıda doğal yaşamlarında kendi başlarına hayatlarını sürdürebilecek kabiliyete ulaşmaları halinde de biz bunları yine yaşama ortamlarına salıyoruz” dedi.

Ayrıca Başyiğit, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 2 sene içinde 8 yeni tesis binasının yapıldığını bu binaların ise klinik ve idari bina, yırtıcı kuşlar barınağı, yırtıcı memeliler barınağı, karaca ve geyik barınağı, su kuşları barınağı, ötücü kuşlar barınağı, karantina, eğitim ve tanıtımbinası olduğunu belirterek bu binaların içerikleri ile birlikte 2 milyon 500 yüz bin TL’lik bütçe harcandığını sözlerine ekledi.