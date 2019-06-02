Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesi ve Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bahçesinde hasta ve hasta yakınlarına iftar yemeği verildi.

Yemeğe Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş katıldı. Burada konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, hasta ve hasta yakınlarının mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek TÜMSİAD’a teşekkür etti.

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ise, bütün hastalara şifa dileyerek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.