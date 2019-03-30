Hasta ve engelliler ambulanslarla sandığa taşınacak

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri tarafından oy kullanmaya gitmek isteyen hasta ve engellilere yönelik tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da bir çalışma başlatıldı.

Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Hattı plan 444 38 33 nolu telefon numarası ile yukarıda yazılı olan telefonları arayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar oy kullanmaya gönderilecek.

Mahalli İdareler Seçimi kapsamındasandığa gidip oy kullanmak isteyen ancak gidemeyecek durumda olan; evde sağlık hizmeti alan hastalar, evde sağlık hizmeti koordinasyon merkezimizi veya ücretsiz evde sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezini arayıp yardım talebinde bulunan diğer hastalar, Hastanelerde yatarak tedavi gören ancak oy kullanmak isteyen hastalardan hekimlerce uygun görülenler sağlık ekipleri eşliğinde bulundukları yerden alınarak, kayıtlı oldukları sandıklara götürülüp, oy verme işleminden sonra tekrar yerlerine götürülmek şeklinde kapsamlı bir organizasyon planlandı.Bu amaçla;18 adet tam ekipli 112 acil yardım ambulansı, 10 adet evde sağlık hizmetleri aracı, 30 adet içlerindesağlık personelinin de bulunduğu mobil araçlar olmak üzere 58 adet araç, 4’ü doktor olmak üzere 164 personel görevlendirildi.

Evde sağlık hizmetleri sistemimize kayıtlı hastaların tek tek arandığı, hastaların çoğunluğuna ulaşılmış ve talepleri olup olmadığı kaydedildi. Taleplere ilave olarak kendileri ulaşan hastalarve hastanede yatmakta olup oy kullanmak isteyen hastalarla beraber; toplamda 287 kişi için talep alındı. Seçim gününe kadar gelecek talepler ve seçim günü yapılan taleplerin tamamı karşılanmaya çalışılacak.

Her ilçede talep yoğunluğuna göre 1 veya 2 araç görevlendirilirken bu şekilde ilçeler için 21 araç, merkez için 37 araç planlaması yapıldı.

Organizasyonun başında İl Sağlık Müdür Vekili, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, 112 Acil Başhekimi, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Doktoru ve diğer ilgili yöneticiler bizatihi bulunacaklar.