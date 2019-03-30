0553 313 94 23

Hasta ve engelliler ambulanslarla sandığa taşınacak

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri tarafından oy kullanmaya gitmek isteyen hasta ve engellilere yönelik tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da bir çalışma başlatıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:01
Hasta ve engelliler ambulanslarla sandığa taşınacak

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri tarafından oy kullanmaya gitmek isteyen hasta ve engellilere yönelik tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da bir çalışma başlatıldı.


Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Hattı plan 444 38 33 nolu telefon numarası ile yukarıda yazılı olan telefonları arayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar oy kullanmaya gönderilecek.


Mahalli İdareler Seçimi kapsamındasandığa gidip oy kullanmak isteyen ancak gidemeyecek durumda olan; evde sağlık hizmeti alan hastalar, evde sağlık hizmeti koordinasyon merkezimizi veya ücretsiz evde sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezini arayıp yardım talebinde bulunan diğer hastalar, Hastanelerde yatarak tedavi gören ancak oy kullanmak isteyen hastalardan hekimlerce uygun görülenler sağlık ekipleri eşliğinde bulundukları yerden alınarak, kayıtlı oldukları sandıklara götürülüp, oy verme işleminden sonra tekrar yerlerine götürülmek şeklinde kapsamlı bir organizasyon planlandı.Bu amaçla;18 adet tam ekipli 112 acil yardım ambulansı, 10 adet evde sağlık hizmetleri aracı, 30 adet içlerindesağlık personelinin de bulunduğu mobil araçlar olmak üzere 58 adet araç, 4’ü doktor olmak üzere 164 personel görevlendirildi.


Evde sağlık hizmetleri sistemimize kayıtlı hastaların tek tek arandığı, hastaların çoğunluğuna ulaşılmış ve talepleri olup olmadığı kaydedildi. Taleplere ilave olarak kendileri ulaşan hastalarve hastanede yatmakta olup oy kullanmak isteyen hastalarla beraber; toplamda 287 kişi için talep alındı. Seçim gününe kadar gelecek talepler ve seçim günü yapılan taleplerin tamamı karşılanmaya çalışılacak.


Her ilçede talep yoğunluğuna göre 1 veya 2 araç görevlendirilirken bu şekilde ilçeler için 21 araç, merkez için 37 araç planlaması yapıldı.


Organizasyonun başında İl Sağlık Müdür Vekili, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, 112 Acil Başhekimi, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Doktoru ve diğer ilgili yöneticiler bizatihi bulunacaklar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor"
    1. "Kimin kiminle beraber olduğuna..
    2. Mersin Büyükşehir Belediyespor,..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm..
    5. Kasımpaşa’da BB Erzurumspor..
    6. "Huzurumuzu bozacak davranışlara prim..
    7. Yaptırımlardan zarar gören İran'dan..
    8. ‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ sergisi
    9. Rus turistin ortalama tatil harcaması..
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    11. Mehmet Özhaseki’nin seçim çalışması..
    12. Avrupa Karate Şampiyonası
    13. İtfaiye ekipleri köylüler için..
    14. Bodrum adayı Ahmet Aras’ın son mitingi..
    15. AK Parti'nin Güngören mitingi
    16. Kendini 1 TL'ye sevdiren köpek, günlük..
    17. "Bengal kıtlığında Churchill'in..
    18. Cumhur İttifakının adayları..
    19. Arsuz yerel seçim 2019 sonuçları Hatay..
    20. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı 12..
    21. Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi..
    23. Gofi hem kendini sevdiriyor, hem de..
    24. Bakanlığın iletişim merkezine şok..
    25. Toprak Günü’nde binlerce Filistinli..
    26. Reyhanlı yerel seçim 2019 sonuçları..
    27. Haçlılarla, işbirliği yapanlara ‘Dur’..
    28. Yayaya çarpan kamyonetin sürücüsü olay..
    29. Şırnak'ta çiçek açan ters laleler dondu
    30. Murat Aydın’dan Beykoz’da dev sevgi..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'