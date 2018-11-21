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'Hasta var' diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler!

Van'ın Edremit ilçesinde, taksi durağını arayarak’Hasta var, acil hastaneye gitmemiz gerek’ bahanesiyle çağırdıkları taksicinin telefon ve parasını silah zoruyla gasbeden 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:18
'Hasta var' diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler!

Olay, 17 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin yakınındaki taksi durağını arayan D.K., "Hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerek" diyerek taksi istedi. Bunun üzerine S.Ç., yönetimindeki taksiyle verilen adrese gitti. Taksiye binen D.K., evinin biraz uzakta olduğunu belirtip, şoförü patika ve ağaçlık bir yola götürdü. Burada yüzü maskeli ve silahlı 4 kişi, taksinin önünü kesti. Şüpleliler, taksi şoförü S.Ç. ile D.K.’nın başına silah dayayarak, cep telefonlarını ve paralarını gasbetti. 

Gözaltına alındılar

S.Ç.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Taksiyi müşteri olarak çağıran D.K’nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede araştırma yaptı. Yapılan titiz çalışmayla D.K. ile olayı gerçekleştiren A.S., M.S., N.B. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 41 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 3 poşu, 2 cep telefonu, 1 otomobil ve 200 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde plan yapıp taksiciyi ıssız bir bölgeye çekerek olayı gerçekleştirdiklerini, gasbettikleri malzemeleri ve parayı aralarında paylaştıklarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:18
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