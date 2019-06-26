Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Salime Çakıl idaresindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde, Ferhat Kılınç'ın kullandığı 02 SA 791 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, ambulanstaki acil tıp teknisyeni Hasret Kuşcu, paramedik Ceylan Yavuz ile hastalar Mehmet Bozan ve Mahmut Öztürk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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