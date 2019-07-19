Hasta kızının tedavisi için Ankara’ya tayin isteyen doktoru KDK haklı buldu

8 yaşındaki kızının tedavisi için Ankara’ya tayin isteyen doktor, talebi Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilince konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı. KDK, tayin talebinin reddedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığını bildirerek, bakanlığa konunun yeniden ele alınması tavsiyesinde bulundu.

Çankırı Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı doktor, 8 yaşındaki kızının tedavisi için Ankara’ya tayin istedi. Başvurucu, kızının alopesi üniversalis hastası olduğunu, iki buçuk yıldır Çankırı’da tedavi gördüğünü söyledi. Çankırı’da devam eden tedavide gelişme görülmeyince doktorların puva tedavisini önerdiğini belirten başvurucu, Çankırı Devlet Hastanesinde gerekli cihazın olmaması nedeniyle puva tedavisinin Ankara’da yapılması gerektiğini ifade etti. Ankara’ya tayin isteyen doktor, talebi Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilince konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı. Doktor baba, başvurusunda eşinin de Ankara’da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını ve Ankara’ya tayin edilirse aile birliğinin de sağlanacağını belirtti. KDK, babanın başvurusu üzerine gerekli bilgi ve belgeleri Sağlık Bakanlığından talep etti. İdareden gelen dokümanlarla KDK uzmanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde tavsiye kararı verildi. KDK’nın verdiği tavsiye kararında, başvuranın Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesince sağlık kurulu raporu bulunan ve alopesi üniversalis hastası olan kızının puva tedavisi almasının gerekli olduğu bilgisi yer aldı. Doktorun tayin talebinin reddedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı görüşüne yer verilen kararda, babanın Ankara’da münhal bulunan bir kadroya atamasının yapılması amacıyla konunun Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonunda yeniden ele alınması için bakanlığa tavsiyede bulunuldu.

Türkiye’de iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi için çalışmalar yapan KDK, sağlık alanında yüzlerce başvuru alıyor ve bu başvuruları en geç altı ay içerisinde çözüme kavuşturuyor.