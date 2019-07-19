0553 313 94 23

Hasta kızının tedavisi için Ankara’ya tayin isteyen doktoru KDK haklı buldu

8 yaşındaki kızının tedavisi için Ankara’ya tayin isteyen doktor, talebi Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilince konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:05
Hasta kızının tedavisi için Ankara’ya tayin isteyen doktoru KDK haklı buldu

8 yaşındaki kızının tedavisi için Ankara’ya tayin isteyen doktor, talebi Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilince konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı. KDK, tayin talebinin reddedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığını bildirerek, bakanlığa konunun yeniden ele alınması tavsiyesinde bulundu.


Çankırı Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı doktor, 8 yaşındaki kızının tedavisi için Ankara’ya tayin istedi. Başvurucu, kızının alopesi üniversalis hastası olduğunu, iki buçuk yıldır Çankırı’da tedavi gördüğünü söyledi. Çankırı’da devam eden tedavide gelişme görülmeyince doktorların puva tedavisini önerdiğini belirten başvurucu, Çankırı Devlet Hastanesinde gerekli cihazın olmaması nedeniyle puva tedavisinin Ankara’da yapılması gerektiğini ifade etti. Ankara’ya tayin isteyen doktor, talebi Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilince konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı. Doktor baba, başvurusunda eşinin de Ankara’da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını ve Ankara’ya tayin edilirse aile birliğinin de sağlanacağını belirtti. KDK, babanın başvurusu üzerine gerekli bilgi ve belgeleri Sağlık Bakanlığından talep etti. İdareden gelen dokümanlarla KDK uzmanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde tavsiye kararı verildi. KDK’nın verdiği tavsiye kararında, başvuranın Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesince sağlık kurulu raporu bulunan ve alopesi üniversalis hastası olan kızının puva tedavisi almasının gerekli olduğu bilgisi yer aldı. Doktorun tayin talebinin reddedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı görüşüne yer verilen kararda, babanın Ankara’da münhal bulunan bir kadroya atamasının yapılması amacıyla konunun Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonunda yeniden ele alınması için bakanlığa tavsiyede bulunuldu.


Türkiye’de iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi için çalışmalar yapan KDK, sağlık alanında yüzlerce başvuru alıyor ve bu başvuruları en geç altı ay içerisinde çözüme kavuşturuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce öldürdüler sonra yaktılar, dehşet anları kamerada
    1. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    2. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    3. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    4. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    5. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    8. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    9. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    10. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    11. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    12. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    13. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    14. 16 yaşındaki genç kendini astı
    15. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    16. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    17. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    18. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    19. KDK'den "atama" tavsiyesi
    20. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    21. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    22. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    23. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    24. Eşiyle tartıştı, kayın babası..
    25. ING’den müşterilerine ATM kolaylığı
    26. Kurulan-kapanan şirketler (2)
    27. Kurulan ve kapanan şirket..
    28. Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini..
    29. Asya borsaları
    30. Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?