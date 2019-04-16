Hasta kediler tedavi altına alındı Hakkari’nin değişik mahallelerinde tespit edilen hasta kediler, tedavi altına alındı.

Hakkari’nin değişik mahallelerinde tespit edilen hasta kediler, tedavi altına alındı.

Son günlerde gelen yaralı hayvanları ilk tedavisini yaparak tekrar yaşam alanlarına bırakan veteriner ekipleri, kentin değişik mahallelerinde vatandaşların ihbarı üzerine hasta ve bitkin düşen 3 kediyi tedavi altına aldı. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen kediler; Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından müdahaleleri yapılarak tedavi altına alındı.

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