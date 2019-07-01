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Hasta kardeşler su satarak, tedavileri için çekilen krediyi ödüyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı 40 yaşındaki 5 çocuk annesi Yasemin Şenol’un 16 ve 14 yaşlarındaki iki kızı böbrek ve bağırsak hastalıklarına yakalandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:56
Hasta kardeşler su satarak, tedavileri için çekilen krediyi ödüyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı 40 yaşındaki 5 çocuk annesi Yasemin Şenol’un 16 ve 14 yaşlarındaki iki kızı böbrek ve bağırsak hastalıklarına yakalandı. Çocuklarının tedavisi için eşinin çektiği krediyi ödeyemeyen aile, zor durumda kaldı. Babalarına destek olmak için hasta kardeşler su satmaya başlarken, acılı anne yetkililerin seslerini duyup kendilerine yardım edilmesini bekliyor.


Yenişehir ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Yasemin Şenol’un dramı, Güneşin Çocukları Platformu’nun sokakta su satan çocuğuna elbise yardımında bulunmasıyla ortaya çıktı. 16 yaşındaki Yazgül ile 14 yaşındaki Berivan isimli kız çocuklarının böbrek ve bağırsak hastalıklarının tedavisi için kredi çeken aile, asgari ücretle çalışan babasının kredisini ödeyemez duruma gelmesi nedeni ile ne yapacaklarını şaşırdı. Böbrek hastalığı nedeni ile 16 yaşındayken 9 yaşındaki bir çocuğun görünümünde olan Yazgül evde annesine yardım etmeye çalışırken, 14 yaşındaki Berivan ise, babasının çektiği krediyi ödemesine yardım etmek için trafik ışıklarında su satmaya başladı. Maddi olarak çok zorlandığını belirten acılı anne Yasemin Şenol, yetkililerden kendilerine yardım edilmesini bekliyor.



“Borçlar nedeni ile çocuklarımın psikolojisi bozuldu”


Eşinin çalıştığı halde geçimlerini sağlayamadıklarını belirten anne Şenol, “Kiracıyım. İki tane çocuğum rahatsız. Biri böbrek hastası, diğeri bağırsak hastası. Benim kızım geçim olmadığından dolayı sokakta su satıyor. Hasta olmalarına rağmen su satıyorlar, buna rağmen geçimimizi sağlayamıyoruz. Benim kızım böbrek hastası olduğu için kredi çektim, kredi borçlarımı ödeyemiyorum. Borcu borçla kapattığımız için hep bir sorun oluyor. Sürekli kavga ediyoruz, çocuklarımın psikolojisi bozulmuş bu borçlar yüzünden. Yetkilerden çocuklarımın tedavisi ve borçlarımız için bize yardım etmelerini bekliyoruz. Çocuklarımın hepsi kız, onların sorumluluğu erkeklere nazaran daha fazladır. Çocuklarımın tedavisi için yardım istiyorum. Kızımın gelişmesi yok, büyüktür ama gelişmesi yok. Yaş olarak büyük ama boyu yoktur, gelişemiyor, lütfen sesimize kulak verin”dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:56
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