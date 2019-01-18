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Hasta kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

Tunceli’de kalp rahatsızlığı yaşayan kadının imdadına AFAD ile sağlık ekipleri yetişti. Hasta kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

18 Ocak 2019 Cuma 23:27
Hasta kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

Alınan bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyünde kalp rahatsızlığı geçiren 55 yaşındaki Leyla Demir için yakınları 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım istedi.

Kardan dolayı yolun kapalı olması nedeniyle AFAD ekipleri, sağlık ekibini de alarak kar motoruyla köye doğru yola çıktı.

Kısa sürede köye ulaşan ekipler, hastanın sedye ile taşınmasının risk oluşturabileceği ihtimali üzerine bölgeye ambulans helikopter istedi. Malatya’dan hareket eden Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter kısa sürede köye ulaştı.

Hasta kadın köyden helikopterle alınarak Tunceli’ye getirildi. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tunceli’de geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan ve rahatız olan birçok kişi, AFAD, 112 Sağlık, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:27
  1. Tunceli
  2. Malatya
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