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Hasta kabulü öncesi lansmanlar devam ediyor

Büyük Anadolu Hastaneleri, teknolojik ve akıllı bina konsepti, güçlü hekim kadrosu, güler yüzlü personeli ile kolayca ulaşabilecek yeni binasında hizmet vermeye başlıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
Hasta kabulü öncesi lansmanlar devam ediyor

Büyük Anadolu Hastaneleri, teknolojik ve akıllı bina konsepti, güçlü hekim kadrosu, güler yüzlü personeli ile kolayca ulaşabilecek yeni binasında hizmet vermeye başlıyor.


22 yıllık tecrübesiyle, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında adından başarıyla söz ettiren Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi, güçlü akademik kadrosu, yeni branşları, son teknoloji ekipmanları, kaliteli, özgün konseptiyle, herkesin kolayca ulaşabileceği yeni binasının kapılarını açıyor.


Denetim sürecini resmen tamamlayan ve hasta kabulü için geri sayıma başlayan Büyük Anadolu Hastaneleri, yeni hizmet binasının tüm özelliklerini anlatabilmek adına sigorta bölge müdürlükleri ve sigorta acenteleri, banka şubeleri ve şube müdürleri, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigorta sorumlulukları ile birlikte gerçekleştirilen açılış öncesi lansmanda bir araya gelindi.



“Gururluyuz”


Lansmanın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Merkez Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Mercan, büyük emekler sonucu açtıkları yeni hizmet binaların olmanın kendilerini hem heyecanlandırıp hem de gururlandırdığını söyledi.



“İlkleri yaşatacağız”


Daha sonra açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yönten ise Büyük Anadolu Hastanesinin 1996 yılından bugüne kaliteli hizmet veren yerli ve milli bir sağlık kuruluşu olduğunu belirterek, “Samsun’un en merkezi yerinde, geniş ve ferah ortak alanları, üst teknoloji tam donanımlı konforlu, ferah rahat ulaşılabilir acil servisi, deneyimli hekim kadrosu, konforlu poliklinikler, otel rahatlığında 150 yatak kapasitesi vip ve suit odalar, son teknoloji cihazlarla donatılmış 6 ameliyathane, Türkiye’nin ilk yeni jenerasyon 2,16 koilli ge explorer MR cihazı ile yine ilkleri yaşatacak” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
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