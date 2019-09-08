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Mersin'de hasta getiren ambulansı kaçırdılar

Mersin'de bir kişi, Acil Servis'e hasta getiren ambulansı kaçırdı ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı.

08 Eylül 2019 Pazar 07:59
Mersin'de hasta getiren ambulansı kaçırdılar

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine akşam saatlerinde hasta getiren ambulans sürücüsü, hastayı çıkarmak için araç çalışır haldeyken indi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, 33 EMZ 42 plakalı ambulansı kaçırdı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi

İhbar üzerine polisin takibe aldığı ambulans, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Mersin Serbest Bölge Gişeleri´nde durduruldu. Aracı kaçıran kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyete götürülen şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 07:59
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. Mersin Üniversitesi
  4. Acil Servis

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