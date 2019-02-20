0553 313 94 23

"Hasta bezinde de haksız fiyat artışı tespit edildi"

Edirne'de yapılan denetimlerde haksız fiyat artışlarının sadece gıda maddeleri, meyve ve sebzede değil hasta bezi gibi ürünlerde de olduğu tespit edildi- Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun:- "Örneğin tespit ettiğimiz fahiş fiyatlı ürünlerden elma, markete gelişi 3,10 lira, satışı 5.99 lira. Yani yüzde 98 civarında fiyat artışı var"- "Hasta bezlerinde yüzde 80 fiyat artışları var"

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
"Hasta bezinde de haksız fiyat artışı tespit edildi"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yapılan denetimlerde haksız fiyat artışlarının sadece gıda maddeleri, meyve ve sebzede değil, hasta bezi gibi ürünlerde de olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla, haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler 81 ilde devam ediyor.

Ticaret Müdürlükleri ekipleri, hem denetimler hem de mobil şikayet uygulaması aracılığıyla topladıkları verileri Bakanlığa iletiyor.

Denetimlerde, bazı işletmelerin haksız fiyat uygulamalarını sadece gıda ürünlerinde değil, hasta bezi gibi ürünlerde de yaptıkları belirlendi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haksız fiyat artışlarına yönelik denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin, alış veriş yapılan her yerde denetim yaptığını belirten Altun, son 3 haftada yaptıkları 500 denetimde 10 işletmede haksız fiyatlandırma tespit ettiklerini, cezasının uygulanması amacıyla tutanaklarını Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini kaydetti.

- "Elmadaki kar yüzde 98"

Bazı marketlerin yaş sebze meyve reyonlarındaki alış ve satış fiyatlarında muazzam fark olduğunu gördüklerini anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Biber, marul, maydanoz, patlıcan, pırasa, salatalık, sarımsak, kırmızı turp, yeşil soğan, elma, armut, ayva ve portakal gibi ürünlerde fahiş fiyat artışları tespit ettik. Açık pazar yerlerinde bu haksız fiyat artışına pek rastlandı diyemeyiz ama özellikle bazı marketlerde haksız fiyat artışlarını çokça tespit ediyoruz.

Örneğin tespit ettiğimiz fahiş fiyatlı ürünlerden elmanın markete gelişi 3,10 lira, satışı 5,99 lira. Yani yüzde 98 civarında fiyat artışı var. Bu ürünler arasında bir örnektir, bunu çeşitli ürünlerde de görebiliyoruz. Bazı marketlerde yüzde 33 ile yüzde 98 arasında fiyat artışları tespit ettik."

Altun, büyük şehirlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan tanzim satışlarının piyasayı regüle ettiğini dile getirdi.

-"Hasta bezlerinde de fahiş fiyatlar tespit edildi"

Altun, sadece yaş sebze-meyve ya da yiyecek-içecek değil, kullanım eşyalarına ilişkin şikayetler de aldıklarını ifade etti.

Hasta bezlerine yönelik şikayetlerin son günlerde arttığını söyleyen Altun, şöyle devam etti:

"Edirne Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tespitiyle, yatalak hastaların kullandığı hasta bezlerine yönelik şikayetler vardı. Bu ürünleri satan medikalcileri denetledik.

Hasta bezlerinde haksız fiyat artışına yönelik tespitler oldu. Hasta bezlerinde yüzde 80 fiyat artışları var. Bununla ilgili sonuçları da Ticaret Bakanlığına göndereceğiz. Biz denetleyiciyiz, tutanaklarımızı Bakanlığımıza gönderiyoruz, incelemenin ardından ceza gerekiyorsa ilgili firmaya uygulanıyor. "

Ticaret Müdürü Altun, vatandaşların haksız fiyat uygulandığını fark ettiği ürünlerle ilgili hem mobil uygulama hem de 175 hattı aracılığıyla bildirebileceğini sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
  1. Denetim
  2. fahiş fiyat
  3. tanzim satış
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. ürünler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
    1. Mersin'de feci kaza! Ölüler ve..
    2. Bilecik’te CHP’nin adayı rakiplerini..
    3. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş,..
    4. Su ürünleri ve hayvansal mamullerde..
    5. Askere sosyal medya yasağı
    6. Hatay’da 34 kaçak göçmen yakalandı
    7. GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki..
    8. Hatay’da 3 kadın cesedi bulundu
    9. Öncüpınar Sınır Kapısının demir..
    10. Bir yılda 233 yangına müdahale eden..
    11. Bozbey’den Karacabey çıkarması
    12. ‘Sessiz Patiler’ doğa yürüyüşünde
    13. İYİ Parti Mersin yönetiminden..
    14. Okullarda kodlama ve robotik atölye..
    15. Döşemealtı’na devlet hastanesi
    16. Palancıoğlu Yeniköy’de Site..
    17. Van’da kaçak sigara operasyonu
    18. MHP’li başkan adayı Bıyık..
    19. Psikiyatri hemşireleri belgelerini aldı
    20. Başkan Uysal SP adayını kabul etti
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı