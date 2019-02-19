Hasta almaya giden ambulans dar sokakta mahsur kaldı Beyoğlu’nda hasta almaya giden bir ambulans, sokağın dar olması sebebiyle virajı alamayarak sokakta sıkışıp mahsur kaldı.

Beyoğlu’nda hasta almaya giden bir ambulans, sokağın dar olması sebebiyle virajı alamayarak sokakta sıkışıp mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulansı sıkıştığı yerden halatla çekerek kurtardı.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak’ta hasta almaya giden bir ambulans, dar sokakta virajı alamayınca sıkışarak mahsur kaldı. Sokağın dar olması sebebiyle virajı dönemeyen ambulans, yol kenarındaki demirlere çarparak olduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine ambulansı sıkıştığı yerden kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri, halatla ambulansı çekerek kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı.

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