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Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermedi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nın hassas burunlu köpekleri İlgi ve Pestil, yapılan yol kontrollerinde kubar esrar ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermedi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nın hassas burunlu köpekleri İlgi ve Pestil, yapılan yol kontrollerinde kubar esrar ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Turhal İlçesinde yol kontrollerine başladı. Alınan istihbarat doğrultusunda 2 şüpheli ve kullandıkları araç üzerinde duyarlı olan Jandarma Timleri, jandarma köpekleri Pestil ve İlgi’nin de desteği ile operasyon için en uygun anı bekledi. İlçeye bağlı Sütlüce Köyü mevkiinde şüpheli aracı durduran Jandarma, şahıslar üzerinde ve araç içerisinde köpekli arama yaptı. 200 gram kubar esrar ve 16 adet extacy hap ele geçirilen arama sonrasında şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
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