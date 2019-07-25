0553 313 94 23

Hasmını pompalı tüfekle kovaladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir şahsın hasmını pompalı tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
Hasmını pompalı tüfekle kovaladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir şahsın hasmını pompalı tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Akyazı’da bulunan bir akaryakıt istasyonunda ki lastikçiye beraberinde babası ve kardeşiyle birlikte gelen Ö.S., lastikçide çalışan husumetlisi E.Ö.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. E.Ö., saldırıda akaryakıt istasyonunun arkasına kaçtı. E.Ö., istasyonun arkasındaki otluk alana girerek izini kaybettirdi. Saldırgan Ö.S ile babası ve kardeşi olay yerinden kaçtı.


Akaryakıt istasyonundaki lastikçi dükkanında husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kişinin otluk alana saklanarak kurtulduğu korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Saldırgan Ö.S. ile babası ve kardeşi ise yaşanan olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması) Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir."
    1. Erdoğan: "(Rusya'nın Türk..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın..
    3. Erdoğan: "Bizim için Hakan Atilla'ya..
    4. Malezya, dondurduğu demir yolu..
    5. DGS grafik tasarım taban puanları 2019..
    6. Çakma Osmanlı torunu Boris Johnson'dan..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam..
    8. (düzeltme) Bıçaklanarak öldürülen Aras..
    9. Fransa Bisiklet Turu
    10. Karaman'da 30 yıl hapis cezası bulunan..
    11. Filistinli 3 bin 400 hacı adayı Mısır..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü..
    14. Borsa günü düşüşle tamamladı
    15. Anayasa Mahkemesi, kanuna dönüşen 5..
    16. Kilis’te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı
    17. Serdivan’da bin 735 dekar tarım alanı..
    18. Selde telef olan hayvanlar felaketin..
    19. Cumhurbaşkanlığı'ndan "maaş"..
    20. Çanakkale’de korkutan yangın
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı