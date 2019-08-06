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Hasmına benzetti, kahvehaneye kurşun yağdırdı

Adana’da kahvehanede oturan bir kişiyi hasmına benzetince otomobil ile geçerken onlarca kişinin oturduğu kahvehaneye kurşun yağdırarak 1’i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalanıp tutuklandı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:49
Hasmına benzetti, kahvehaneye kurşun yağdırdı

Adana’da kahvehanede oturan bir kişiyi hasmına benzetince otomobil ile geçerken onlarca kişinin oturduğu kahvehaneye kurşun yağdırarak 1’i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalanıp tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay 25 Temmuz günü 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekimlerinin yapıldığı yerde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında Kışla Caddesi’nden geçen bir otomobilden kahvehaneye doğru açılan ateş sonucunda kahvehanenin dış bölümünde oturan M.U., N.K. ve P.D. yaralandı. İki otomobil de açılan ateş sonucu hasar gördü. Vatandaşlar tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen N.K. ve P.D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin peşine düştü.



"Hasmına benzetti masum 3 kişiyi vurdu"


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 100’den fazla güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemini (PTS) inceleyerek zanlıların kullandığı otomobili tespit etti. Bir süre sonrada otomobilde bulunan şahısların Selahattin Ç. (21) Kazım Can G. (19) Ömer Faruk Ö. (22) ve Abdullah B. (23) olduğunu belirlendi. Polis, Seyhan ilçesindeki bir mahalleye yaptığı baskında 4 zanlıyı da yakaladı.


Zanlılardan Selahattin Ç. otomobilden ateş eden kişinin kendisini olduğunu itiraf ederek, "Bundan 4-5 ay önce otobüste bir kişiyle tartışmıştım. Kahvehanede oturan M.P.’yi ona benzettim ve ona doğru ateş ettim." dediği öğrenildi. Olayda M.P. yaralanmazken yanında oturan olayla hiç bir alakası olmayan 3 kişi yaralanmış M.P.’nin de olayla alakası olmadığı öğrenilmişti. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Selahattin Ç. tutuklandı, Kazım Can G. Ömer Faruk Ö. (22) Abdullah B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:49
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