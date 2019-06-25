Haşim Kılıç’ın acı günü Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç’ın cenazesi Yozgat’ta toprağa verildi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç’ın cenazesi Yozgat’ta toprağa verildi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Ankara’da vefat eden annesi Hanım Kılıç (94) için Yozgat’ın Yerköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Molla Hüsrev Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Hanım Kılıç’ın naaşı şehitlik mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Kılıç’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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