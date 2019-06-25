0553 313 94 23

Haşim Kılıç’ın acı günü

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç’ın cenazesi Yozgat’ta toprağa verildi.

25 Haziran 2019 Salı 15:13
Haşim Kılıç’ın acı günü

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç’ın cenazesi Yozgat’ta toprağa verildi.


Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Ankara’da vefat eden annesi Hanım Kılıç (94) için Yozgat’ın Yerköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Molla Hüsrev Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Hanım Kılıç’ın naaşı şehitlik mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Kılıç’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
    1. Tamirden dönen arazöz sayesinde..
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    3. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    4. Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının..
    5. Gaziantep’te masa sandalye..
    6. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    7. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    8. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    12. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    13. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    14. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    15. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    16. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    17. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    18. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    19. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    20. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı