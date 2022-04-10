Haşim Kılıç kimdir? Millet ittifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek, Deva ve DP) adayı Haşim Kılıç mı?

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı kim olacağı uzun zamandır tartışılan konular arasında. Türkiye'de erken bir seçim olmadığı takdirde 2023’te cumhurbaşkanlığı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidilecek. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu daha şimdiden belli iken halk arasında beş benzemez, MHP Lideri Bahçeli’nin tabiriyle ‘zillet ittifakı’ adayı ise henüz belli değil. İki kez yuvarlak masa etrafında bir araya gelen muhalefet liderleri adaylık konusunda hala bir toplu iğne ucu kadar yol almış değil. Zaman zaman Kılıçdaroğlu adaylığına yönelik sinyaller veriyor olsa da CHP'de Ekremciler ve Yavaşçılar sahneye çıkıp Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın da aday olacağını konuşmaya başlıyor.

Son günlerde Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı konusunda ikinci Ahmet Necdet Sezer ya da Ekmelettin İhsanoğlu vakasının yaşanacağı konuşuluyor. Zira muhalefetin adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın olacağı iddiaları Türkiye gündeminde günlerdir konuşuluyor.

Haşim Kılıç millet ittifakı adayı olur mu?

Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddiasını gazeteci yazar Nihat Genç ortaya attı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Genç, 'Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!' derken, CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adayı olabileceği konuşulan Haşim Kılıç, Zühtü Arslan ve Ali Bardakoğlu ile ilgili "Bu 3 aday da Millet İttifakı’nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" dedi. Öte yandan Haşim Kılıç'ın muhalafetin adayı olabileceği iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'dan da bir değerlendirme geldi. Altaylı, "Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapacak kadar ilkelerinden sapmış mı göreceğiz. Eğer böyle bir şey olursa biliniz ki, CHP artık Türkiye'den yönetilen bir parti olmaktan çıkmıştır. " ifadelerini kullandı. Peki kim bu Haşim Kılıç?

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 1990'da Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Haşim Kılıç, 2007’den 2015'e kadar iki dönem mahkemeye başkanlık yaptı.

Haşim Kılıç kimdir?

Haşim Kılıç 13 Mart 1950 tarihinde Çiçekdağı, Kırşehir'de doğdu. 2007 - 2015 yılları arası Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan Türk hukukçu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat’ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur.