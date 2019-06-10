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Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Merkezi’nde eğitim alan çocuklar ve özel bireyler için mezuniyet töreni düzenlendi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:27
Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Merkezi’nde eğitim alan çocuklar ve özel bireyler için mezuniyet töreni düzenlendi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki kurslara katılan minikler ve özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


AKM Perge Salonu’ndaki törende öğrenciler 2018- 2019 eğitim öğretim döneminde elde ettikleri bilgi ve hünerlerini sahneledi. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği programda bale kursu öğrencilerinin büyük özenle hazırladıkları dans gösterisi büyük beğeni topladı. Birbirinden güzel hareketleri başarıyla sergileyen minikler alkış yağmuruna tutuldu.


Merkezden hizmet alan annelerin ve özel gereksinimli bireylerin AKM fuaye alanında açtığı el sanatları sergisi de büyük ilgi gördü. El emeği göz nuru ürünleri ortaya çıkaran ailelere ve özel bireylere başarı belgesi verildi. Birbirinden güzel etkinliklerle davetlilere keyifli anlar yaşatan program okul öncesi mezuniyet töreni ile son buldu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:27
  1. sergi
  2. sanat

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