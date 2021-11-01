Haşim Bayram kimdir? Haşim Bayram nereli? Haşim Bayram hastalığı neydi?

Kombassan Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, hayatını kaybetti. Haşim Bayram’ın bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Haşim Bayram yoğun bakıma alınmıştı. Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Covid-19 nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Peki Haşim Bayram kimdir? Haşim Bayram nereli? Haşim Bayram kaç yaşında?

Haşim Bayram kimdir?

1951 yılında Karaman'da doğan Haşim Bayram, ilk ve orta öğrenimini Kazım Karabekir'de, lise öğrenimini de Akşehir İlköğretim Okulu ve Ankara Yüksek Öğretmen Hazırlık sınıflarında tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Fizik lisansı, ayrıca Kimya Yüksek Mühendislik öğrenimini tamamladı. Anadolu'nun birçok lisesinde kimya öğretmenliği, sanayii bölge müdür yardımcılığı ve bazı sanayii tesisi ve kuruluşlarında mühendislik yaptı. 1981 yılından sonra özel dershanecilikle ticari hayata atıldı. 1989 yılından itibaren Kombassan kuruluşunu başlattı. Bayram uzun bir dönem Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.