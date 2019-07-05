0553 313 94 23

Haşereyle mücadele sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sivrisinekle mücadele çalışmalarını 80 araç ve 239 personelle 17 ilçede kesintisiz şekilde sürdürüyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:08
Haşereyle mücadele sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sivrisinekle mücadele çalışmalarını 80 araç ve 239 personelle 17 ilçede kesintisiz şekilde sürdürüyor.


Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, Kırım kongo kanamalı ateşi, batı Nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. Bursa genelinde 46 bin adet sivrisinek üreme kaynağı ve 96 bin 697 karasinek üreme çöp konteyneri,18’er günlük periyotlarla düzenli olarak ilaçlanıyor.


Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi’nden geçen dere içindeki ilaçlama çalışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, haşere ve sivrisinekle mücadelenin kesintisiz olarak 17 ilçede devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir ekip ve ekipmanla bu mücadeleyi yaparken, vatandaşlardan da bu konuda destek beklediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu konuda vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı. Çünkü ufak bir su birikintisi bile sivrisinekler için üreme kaynağı oluyor. Bahçe içinde bulunan kova içindeki su, leğende bırakılmış su sinek oluşumuna sebep oluyor. Halkımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen sinek ve haşere konusunda bir sıkıntı yaşanmasını durumunda 153 hattına bilgi verilmesi halinde o noktalara ekstra müdahalede yapabiliriz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu
    1. OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu
    2. Yardımeli'nden "1 kurban, 1 fidan"..
    3. Çöplü Caddesi’nde genişletme..
    4. Penta Teknoloji, Bilişim 500..
    5. Büyükşehir, yaya öncelikli çalışıyor
    6. Vali Deniz Manisa’nın tarım ve turizm..
    7. Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl..
    8. Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri destek..
    9. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    10. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
    11. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    12. Personele kurumsal kapasite geliştirme..
    13. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı gördü
    14. İspanya, İran tankerine el koyan..
    15. Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve..
    16. UEFA Trabzonspor kararını verdi
    17. Belediye, öğrenci ile şoför esnafı..
    18. Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2..
    19. Tutuşan otlar paniğe neden oldu
    20. "Bizim ilk hedefimiz ölüm sayısını 4..
    21. Validen çiftçilere ’anız yangını’..
    22. ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında..
    23. UEFA, Trabzonspor’un önümüzdeki sezon..
    24. Dere kenarında ölü bulundu
    25. Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin..
    26. Bakan Soylu: "Motosiklet kullanımı ruh..
    27. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ'nün..
    28. Yaz aylarında keneye dikkat
    29. En fazla kan bağışı yapanlara ödül
    30. Kırklareli OSB cazibe haline geliyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik