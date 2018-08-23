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Hasene Yardım Derneği bayramda Malezyalı 6 bin aileye ulaştı

Yaklaşık 6 bin aileye kurban eti dağıtıldı ve nakdi yardımda bulunuldu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:39
Hasene Yardım Derneği bayramda Malezyalı 6 bin aileye ulaştı

Hasene Yardım Derneği tarafından Malezya'da düzenlenen Kurban Bayramı yardım faaliyetlerinde 6 bin aileye kurban eti ulaştırıldı.

Bayram vesilesiyle Malezya'nın Pahang, Selangor, Penang ve Kedah bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunuldu.

Hasene Derneği Malezya Temsilcisi Muhammet Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dernek gönüllüleri olarak 7 kişilik ekiple Malezya'da bulunuyoruz. Kurban Bayramı süresince toplam 644 hisse kurbanın ortak kurumlar tarafından belirlenen bölgeler de etkin bir şekilde dağıtılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına katkı sağlıyor ve gözlem yapıyoruz." dedi.

Malezya'da faaliyet gösteren Uluslarası İslam Üniversitesi ve el Madina Vakfı ile ortak hareket ettiklerini belirten Erbay, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin tavsiyesiyle Rohingyalı mültecilere de ulaştıklarını ve yaklaşık 150 Rohingyalı aileye kurban yardımıyla nakdi destek sağlandığını ifade etti.

Derneğin Malezya'daki yardım faaliyetleri bayram süresince devam edecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:39
  1. Hasene Yardım Derneği
  2. Malezya

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