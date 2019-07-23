Haseke’de bomba yüklü araç patlatıldı: 3 yaralı Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı, çevrede bulunan binaların zarar gördüğü kaydedildi. Aracın uzaktan kumandayla patlatıldığı öğrenildi.

Suriye’nin Haseke kentinin Türkiye sınırına 60 kilometre mesafede olduğu biliniyor.

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