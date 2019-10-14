Haseke ve Kamışlı'da kritik gelişme! "Rejim ordusu yerleşti" iddiası Suriye resmi haber ajansı SANA, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağının göndere çekildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD'nin yardım etmemesi üzerine Rusya arabuluculuğunda Suriye devleti ile anlaşmaya varan terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde Esed rejimine kapıları açtı. SANA'nın geçtiği haberde, "Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağının göndere çekildi" ifadesi kullanıldı. Haseke'de okullar yeniden açıldı Bu arada Sham FM'nin aktardığına göre daha önceden kapatılan Haseke'deki okullar yeniden eğitime açıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı Suriye hükümeti, ordunun kuzey bölgelere ilerlediğine ve kentlerdeki kontrolün YPG'den Şam'a geçtiğine dair henüz resmi açıklama yapmadı.

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