0553 313 94 23

Haşdi Şabi'den "sessiz kalmayacağız" açıklaması

- Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik hava saldırılarına sessiz kalmayacaklarını açıkladı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26
Haşdi Şabi'den "sessiz kalmayacağız" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik hava saldırılarına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Mühendis, Irak'ın Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde Haşdi Şabi'ye ait cephaneliğe düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Mühendis, "Açık bir füze saldırısıydı. Atılan füzelerin kalıntılarına ulaştık. Füzenin nereden geldiğini inceliyoruz. Karargahımızı hedef alan saldırıya karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mühendis, şöyle devam etti:

"Biz ABD'ye, Haşdi Şabi olarak tüm teşkilatımızla Irak hükümetine ve silahlı kuvvetler komutanlığına ait olduğumuzu söylüyoruz ve buna (saldırı) sessiz kalmayacağız."

Mühendis, ayrıca söz konusu saldırı karşısında "hükümet ve meclisin sorumlu davranması" çağrısında bulundu.

- Resmi soruşturma açılsın çağrısı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonundan hava saldırılarına dair yapılan yazılı açıklamada da Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılara tepki gösterilmişti.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetine saldırılara ilişkin resmi soruşturmanın başlatılması ve sonucunun da kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yapılmıştı.

- "İHA'lar Ürdün üzerinden geldi" iddiası

Irak yerel medyasına konuşan güvenlik kaynakları da dün Irak'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi araçları ve cephaneliğini vuran İHA'ların Ürdün üzerinden Irak hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu, Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine, 19 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlendi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26
  1. Ebu Mehdi Mühendis
  2. Haşdi Şabi
  3. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonet uçuruma düştü: 1’i ağır 4 yaralı
    1. Kamyonet uçuruma düştü: 1’i ağır 4..
    2. Mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar
    3. Tarsus’ta kent mobilyası atölyeleri..
    4. Mağarada mahsur kalan köpek kurtarıldı
    5. Hava değişim iznindeki er ortalığı..
    6. Giresunspor'da dört futbolcu ile..
    7. Bursa’da su kesintisi
    8. Sivas’ta otomobille traktör çarpıştı:..
    9. Tır saplanan otomobili metrelerce..
    10. Başkan Şayir, istihdama el attı
    11. Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle..
    12. Mine Söğüt ve Ayşen Şahin Aksakal:
    13. Şehit annelerinden duygulandıran sözler
    14. Haşdi Şabi'den "sessiz kalmayacağız"..
    15. Otomobil emniyet şeridindeki tıra..
    16. ABD Başkanı Trump: “Gelecek yıl G7..
    17. Kastamonu’da açık alanlarda alkol..
    18. Gaziantep Türkiye’de birinci
    19. Motorin ve benzine zam
    20. Kullanılmayan su kuyusuna düşen koçu..
    21. Arhavi kestane balı coğrafi işaret..
    22. Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas..
    23. Ümit Milli Takım, İngiltere ile..
    24. Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi
    25. Bolu’da kaçak tütün operasyonu: 2..
    26. Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu..
    27. CHP ilçe başkanından şok açıklama:..
    28. Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı
    29. Maduro’dan gaz dolum tesisindeki..
    30. Yemen Savunma Bakanı Makdişi, ateşkes..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”